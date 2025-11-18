Madagascar: Relogement - Les travaux à la Cité Andavamamba en cours de finalisation

Les travaux sur le site de réinstallation d'Andavamamba, destiné à accueillir les quatre-vingt-quatre familles déplacées du bord du Canal C3, sont désormais en phase de finalisation.

Lors d'une visite effectuée hier, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, le Général de Division Lylison René de Rolland, a exhorté les équipes à intensifier le rythme du chantier. Cette initiative vise à permettre l'installation des ménages avant la fin de l'année.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi du projet Produir, qui prévoit la construction de vingt-neuf bâtiments de type R+1, totalisant quatre-vingt-sept appartements. Le projet comprend également l'aménagement d'infrastructures communautaires telles qu'un marché, des centres d'accueil, des installations sanitaires et divers équipements de proximité, visant à améliorer le quotidien des futurs résidents.

Parallèlement, le curage du Canal C3 se poursuit. Cette infrastructure, cruciale pour limiter les risques d'inondation à Antananarivo, devrait être entièrement réhabilitée d'ici mai 2026.