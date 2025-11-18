Madagascar: Relogement - Les travaux à la Cité Andavamamba en cours de finalisation

18 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Les travaux sur le site de réinstallation d'Andavamamba, destiné à accueillir les quatre-vingt-quatre familles déplacées du bord du Canal C3, sont désormais en phase de finalisation.

Lors d'une visite effectuée hier, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, le Général de Division Lylison René de Rolland, a exhorté les équipes à intensifier le rythme du chantier. Cette initiative vise à permettre l'installation des ménages avant la fin de l'année.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi du projet Produir, qui prévoit la construction de vingt-neuf bâtiments de type R+1, totalisant quatre-vingt-sept appartements. Le projet comprend également l'aménagement d'infrastructures communautaires telles qu'un marché, des centres d'accueil, des installations sanitaires et divers équipements de proximité, visant à améliorer le quotidien des futurs résidents.

Parallèlement, le curage du Canal C3 se poursuit. Cette infrastructure, cruciale pour limiter les risques d'inondation à Antananarivo, devrait être entièrement réhabilitée d'ici mai 2026.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.