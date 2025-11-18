Dakar — Le ministre sénégalais des Forces armées, Birame Diop, a souligné, mardi à Dakar, la nécessité de procéder à une évaluation des progrès réalisés depuis l'avènement, il y a une dizaine d'années, de l'Architecture de sécurité maritime du golfe de Guinée en vue de son adaptation stratégique à un environnement maritime complexe et interconnecté.

"L'Architecture de sécurité maritime, mise en place il y a plus d'une décennie, atteint aujourd'hui une nouvelle phase de maturation, nécessitant une évaluation commune des progrès réalisés et une adaptation stratégique face à un environnement maritime de plus en plus complexe et interconnecté", a notamment déclaré le général Diop.

Il co-présidait avec la vice-présidente de la commission de la CEDEAO, Damtien Tchintchibidja, l'ouverture officielle dans la capitale sénégalaise de la 9e édition symposium des chefs d'Etat-major de marines et des commandants de garde-côtes du Golfe de Guinée.

Pour le ministre sénégalais des Forces armées, cette activité de trois jours, s'inscrit dans la continuité de la Déclaration de Yaoundé de 2013, réitérant la "volonté politique de faire de cet espace maritime une zone sûre et propice au développement économique".

A partir du moment où "aucun Etat ne peut aller seul", le symposium des chefs d'Etat-major de marines et de commandants de garde-côtes constitue un "un acte de foi en la coopération régionale et internationale" et un engagement renouvelé en faveur d'une sécurité maritime collective", a martelé Birame Diop.

L'ancien chef d'Etat-major général des Armées sénégalaise n'a pas manqué de saluer le thème choisi pour l'édition 2025 de ce symposium : "Coopération entre le golfe de Guinée et les nations de l'espace atlantique : développement de synergies pour la sécurité et la prospérité".

Il illustre la nécessité d'élargie l'horizon stratégique des Etats riverains du Golfe de Guinée, a-t-il fait valoir en insistant sur le fait que l'océan Atlantique, un carrefour stratégique pour le commerce mondial, est également exposé à des activités criminelles transnationales telles que le trafic de cocaïne et la pêche illicite.

De l'avis du général Diop, l'analyse des menaces ne peut pas se limiter au golfe de Guinée. "Elle doit adopter une dimension atlantique, en favorisant l'interopérabilité entre les marines, un dialogue stratégique global et l'harmonisation des stratégies nationales", a-t-il préconisé.

Il a salué les avancées réalisées dans le cadre de l'Architecture de Yaoundé, à travers notamment la mise en place des centres régionaux de sécurité maritime CRESMAO et CRESMAC, des centres multinationaux de coordination et des patrouilles conjointes.

De son côté, la vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, a appelé à renforcer l'architecture de sécurité maritime régionale tout en développant une vision partagée dans l'espace Atlantique face à des menaces croissantes, allant de la piraterie aux trafics illicites.

Elle a souligné l'importance stratégique du golfe pour l'économie africaine et mondiale et la nécessité de mutualiser les ressources et d'harmoniser les stratégies régionales.

"La richesse stratégique du golfe de Guinée, qui concentre 70 % de la production pétrolière africaine et constitue un couloir vital pour près de 10 % du commerce maritime mondial, impose une sécurisation renforcée, devenue un impératif économique, politique et social", a-t-elle indiqué.

Le contre-amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la marine nationale sénégalaise, a insisté sur le rôle du symposium comme expertise pour orienter les politiques publiques en matière de sécurité maritime.

Il a rappelé les recommandations de l'édition précédente et l'importance de rompre avec les approches régionales cloisonnées en adoptant une perspective atlantique globale, impliquant des marines africaines et non africaines ainsi que douze organisations internationales.

L'officier supérieur de la marine sénégalaise, qui a par ailleurs évoqué la tenue en marge des activités du symposium, a annoncé l'organisation, en marge du symposium, d'une exposition réunissant seize organismes maritimes et industriels spécialisés dans la construction navale, la réparation et les technologies maritimes.

Cette foire, a-t-il dit, permettra aux participants de découvrir "les dernières innovations "des chantiers et compagnies de rang mondial et de mieux appréhender l'organisation maritime du Sénégal.