Sénégal: Les missions de la CENTIF expliquées aux acteurs territoriaux de Kaffrine

Kaffrine — Les missions de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), ont été présentées mardi, aux acteurs territoriaux de la région de Kaffrine (centre), lors d'un comité régional de développement (CRD), a constaté l'APS.

La rencontre, présidée par le gouverneur de la région, Babacar Kane, a porté sur les enjeux et les défis liés à la sécurité financière au Sénégal.

Elle entre dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation menée par le Comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, a expliqué Moulaye Dicko, directeur du renseignement financier de la structure.

"Nous préparons la prochaine évaluation mutuelle du Sénégal par les pays pairs, sous l'égide du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), avec l'implication des acteurs du secteur public comme du secteur privé", a-t-il souligné.

Il a rappelé que cette évaluation intervient après la sortie du Sénégal, en octobre 2024, de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).

Selon lui, cette campagne de sensibilisation vise à partager les résultats de la mise à jour 2025 de l'Évaluation nationale des risques, afin d'assurer une compréhension commune des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, ainsi que leur prise en compte par tous les acteurs.

Il a ajouté que les principaux défis concernent le renforcement des capacités des acteurs, notamment la chaîne pénale, les autorités de contrôle et de supervision, ainsi que les personnes assujetties, avec un accent particulier sur le secteur non financier.

Le gouverneur de Kaffrine a, pour sa part, réaffirmé son engagement ainsi que celui de l'ensemble des services déconcentrés de l'État à accompagner cette démarche nationale.

"La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue un enjeu de souveraineté et de sécurité nationale. Elle requiert la contribution de tous, du niveau de décision jusqu'aux structures locales d'exécution", a déclaré Babacar Kane.