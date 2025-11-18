Sénégal: Des journalistes outillés pour une meilleure compréhension du nouveau Code général des impôts

Dakar — Un atelier de sensibilisation visant à renforcer la compréhension et l'appropriation des innovations introduites dans le Code général des impôts, s'est ouvert mardi à Dakar, à l'intention des journalistes et des acteurs de la société civile.

Il vise à renforcer la compréhension et l'appropriation des innovations introduites dans le Code général des impôts, selon le coordonnateur général du Forum civil, à l'initiative de cette rencontre.

L'objectif attendu, à terme, est de "renforcer la participation citoyenne au suivi et à l'évaluation des politiques fiscales", a expliqué Matar Sall lors de la cérémonie d'ouverture.

Selon le coordonnateur général du Forum civil, cet atelier devrait permettre aux Sénégalais, à travers les journalistes et les acteurs de la Société civile, d'avoir une meilleure compréhension de textes régissant les impôts.

Mor Diakhaté, membre de la société civile, par ailleurs directeur exécutif de l'ONG Alphadev, s'est réjoui de la tenue de cet atelier qui, selon lui, va aider les participants à servir de relais auprès des populations.

"C'est important pour nous, acteurs de la société civile, de venir nous imprégner de ces réformes pour être des relais auprès des citoyens qui, au finish, mobilisent leurs ressources", a-t-il déclaré.

Les Sénégalais ont le devoir de connaître "la destination de leurs ressources, dans le cadre du financement du Plan de relance économique et sociale, et comment ces réformes vont impacter leur vie", a-t-il dit, ajoutant que ces derniers veulent savoir comment ils vont participer à cet effort.

Le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), Mamadou Diagne, a également salué cette initiative, soulignant qu'elle vient à son heure.

"Je pense que cet atelier vient à son heure, parce que les journalistes doivent être outillés de la meilleure des manières pour connaître les tenants et les aboutissants de tous les enjeux économiques et fiscaux du pays", a-t-il expliqué.

Il dit espérer qu'à la suite de cet atelier, les journalistes "pourront être capables de produire des contenus de qualité" et "d'éclaircir la lanterne des populations sur les différentes taxes émises par l'Etat [...]".

"Il est important que les journalistes s'imprègnent de ces questions vitales pour notre pays afin d'éclairer la lanterne des Sénégalais", a-t-il insisté, estimant que cela permettra à tout le monde d'être au même niveau d'information sur ces questions.

Le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal a insisté sur l'importance de la formation des journalistes sur les sujets d'intérêt national.