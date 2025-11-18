Sénégal: Conférence biennale régionale des travailleurs sociaux africains, du 27 au 29 novembre à Dakar

Saint-Louis — La conférence biennale régionale des travailleurs sociaux africains se tient à Dakar, à partir du 27 prochain, sous l'égide de la Fédération sénégalaise des travailleurs sociaux (FSTS).

Selon un communiqué, cette rencontre, première du genre en Afrique francophone, va se poursuivre jusqu'au 29 novembre, à l'École nationale de développement sanitaire et social (ENDSS), en partenariat avec la Fédération internationale des travailleurs sociaux (FITS).

La rencontre, placée sous le signe du partage d'expériences et du renforcement des capacités, va réunir plus de 200 participants issus de 20 pays d'Afrique et d'ailleurs, dont la France et les États-Unis.

"C'est une étape historique pour le travail social africain francophone", souligne le communiqué, soulignant l'importance du rôle des travailleurs sociaux dans un contexte marqué par les crises climatiques, migratoires et humanitaires.

Parmi les objectifs majeurs de la conférence, figurent le renforcement de la résilience communautaire, l'autonomisation des femmes, la protection de l'enfance, ainsi que la consolidation de la paix à travers des pratiques innovantes en travail social.

La protection de l'enfance face aux crises, le rôle des femmes dans la résilience sociale sont également d'autres thèmes à l'agenda de cette rencontre.

Les organisateurs prévoient également des présentations scientifiques, des ateliers thématiques, des visites culturelles, ainsi qu'une soirée de gala avec remise de prix.

Une position commune de la région Afrique sera formulée en perspective de la conférence mondiale de la FITS, prévue en 2026 au Kenya.