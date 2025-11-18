Dakar — Les phases de groupes de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) démarrent ce weekend, pour le compte de la saison 2025-2026.

Aucun club sénégalais ne va disputer la phase de groupes de ces deux compétitions.

Les deux représentants sénégalais, le Jaraaf de Dakar (Ligue des champions) et Génération Foot (Coupe CAF), n'ont pas pu franchir l'étape des tours préliminaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutefois, plusieurs footballeurs sénégalais vont jouer les phases de groupes de ces deux compétitions avec leur club.

Paul Valère Bassène (AS Berkane, Maroc), Fallou Mendy (FAR Rabat, Maroc), Junior Marc Mendy (Saint Eloi Lupopo, RD Congo), Ousmane Diouf, Madické Kane (Al-Hilal Omdurman du Soudan) et Babacar Sarr (JS Kabylie, Algérie) vont disputer la Ligue des champions africaine.

Alassane Kanté (Simba SC, Tanzanie) et Aimé Tendeng (USM Alger) sont en lice en Coupe de la Confédération africaine de football.

La Ligue africaine des champions promet d'être âprement disputée avec la présence de protagonistes de qualité dont le tenant du titre Pyramids FC et le plus sacré de cette compétition Al-Ahly (12 titres).

Les Sud-africains de Mamelodi Sundowns, ainsi que les Marocains de RS Berkane et AS FAR sont aussi des sérieux prétendants.

En Coupe CAF, d'anciens vainqueurs tels que le Zamalek et l'USM Alger vont batailler ferme face à des clubs tels que le Wydad, CR Belouizdad, les Kaizer Chiefs, Stellenbosch, Azam et ZESCO United.

Deux journées sont prévues avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations (Can Maroc 2025), le 21 décembre.

La phase de groupes marquera ensuite une pause durant cette grande messe du football africain, avant de reprendre en janvier 2026.

Le Pyramids FC est le détenteur de la Ligue africaine des champions, RS Berkane du Maroc étant le détenteur de la Coupe CAF.

Voici la Composition des groupes Ligue des Champions :

Groupe A : Renaissance Berkane (Maroc), Pyramids (Égypte), Rivers United (Nigeria), Power Dynamos (Zambie)

Groupe B : Ahly (Égypte), Young Africans (Tanzanie), AS FAR (Maroc), JS Kabylie (Algérie)

Groupe C : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Al Hilal (Soudan), Mouloudia Alger (Algérie), Saint-Eloi Lupopo (République démocratique du Congo)

Groupe D : Espérance de Tunis (Tunisie), Simba (Tanzanie), Petro Atletico (Angola), Stade Malien (Mali)

Voici la Composition des groupes Coupe CAF :

Groupe A : Olympique Safi (Maroc), USM Alger (Algérie), Djoliba AC (Mali), San Pedro (Côte d'Ivoire)

Groupe B : Wydad AC (Maroc), Azam FC (Tanzanie), Nairobi United (Kenya), Maniema Union (RDC)

Groupe C : Otoho (Congo), Singida Black Stars (Tanzanie), Stellenbosch (Afrique du Sud), CR Belouizdad (Algérie)

Groupe D : Zamalek (Égypte), Al Masry (Égypte), Kaizer Chiefs (Afrique du Sud), Zesco United (Zambie)

Voici le programme de la première journée de la Ligue des Champions :

Vendredi 21 novembre

13h00 -- Al-Hilal Omdurman (SUD) - MC Alger (ALG)

Samedi 22 novembre

13h00 -- Mamelodi Sundowns (RSA) - St Éloi Lupopo (RDC)

13h00 -- Young Africans (TAN) - AS FAR Rabat (MAR)

16h00 -- Al Ahly (EGY) - JS Kabylie (ALG)

16h00 -- Espérance Tunis (TUN) - Stade Malien (MLI)

19h00 -- RS Berkane (MAR) - Power Dynamos (ZAM)

19h00 -- Pyramids (EGY) - Rivers United (NGA)

Dimanche 23 novembre

13h00 -- Simba (TAN) - Petro Atlético (ANG)

Voici le programme de la première journée de de la CoupeCAF

Samedi 22 novembre

19h00 -- CR Belouizdad (ALG) - Singida Black Stars (TAN)

Dimanche 23 novembre

13h00 -- Maniema (RDC) - Azam (TAN)

13h00 -- Stellenbosch (RSA) - AS Otoho (CON)

16h00 -- Al Masry (EGY) - Kaizer Chiefs (RSA)

16h00 -- Djoliba (MLI) - OC Safi (MAR)

19h00 -- USM Alger (ALG) - San Pedro (CIV)

19h00 -- Wydad (MAR) - Nairobi United (KEN)

19h00 -- Zamalek (EGY) - ZESCO United (ZAM)