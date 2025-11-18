Sénégal: L'ANA en partenariat avec une entité canadienne pour développer l'aquaculture

L'Agence nationale de l'aquaculture (ANA) et le centre d'enseignement de la Gaspésie et des Îles, un établissement public d'enseignement supérieur du Québec, au Canada, ont signé mardi à Dakar une convention de partenariat visant à renforcer l'écosystème de l'aquaculture au Sénégal, a constaté l'APS.

Samba Ka, le directeur général de l'ANA, et Yolaine Arseneau, directrice générale du collège d'enseignement moyen de la Gaspésie et des Îles du Canada ont paraphé cette convention lors d'une cérémonie tenue au siège de l'ANA à Dakar.

Le protocole d'accord comporte des points articulés, entre autres, autour de la formation professionnelle et technique, de la recherche et innovation dans la filière aquacole, de la production et de la diversification des espèces à forte valeur commerciale.

Il doit en même temps être matérialisé par la création d'emplois, l'autonomisation des jeunes et des femmes, la certification professionnelle et l'approche par compétences, a-t-on appris lors de la cérémonie de signature.

"Pour faire de l'aquaculture, il faut construire un écosystème. Le CEGEP, à travers ses représentants ici, est en train de travailler sur le développement de cet écosystème. L'ANA est dans cette optique de renforcer cet écosystème afin de pouvoir construire une filière aquacole solide au niveau national", a expliqué M. Ka.

Intervenant à l'issue de la signature de la convention de partenariat, le directeur général de l'ANA a martelé que l'expertise canadienne, combinée à celle locale, pourrait permettre d'avoir un meilleur produit et une nouvelle approche en vue de satisfaire les besoins des populations.

Il a rappelé que ce partenariat s'inscrit dans la volonté de renforcer le secteur de l'aquaculture, dans le cadre de la Vision "Sénégal 2050" (nouvelle référence des politiques publiques au Sénégal) afin de soutenir la production, créer des emplois pour les jeunes et les femmes, et compenser la "baisse des captures de pêche".

Samba Ka a insisté sur le fait que ce nouveau partenariat s'appuie sur la Stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture (SNDA 2023-2032) et l'expertise conjointe de l'ANA et du CEGEP pour parvenir à développer des pôles et des zones consacrées à la production et la transformation des produits aquacoles.

Le CEGEP de la Gaspésie et des Îles apportera son expertise technique et pédagogique en développant des programmes de formation et de recherche adaptés aux besoins des communautés et recherchera des partenaires financiers et techniques pour soutenir la mise en oeuvre de projets aquacoles au Sénégal, a promis sa directrice générale.