Sénégal: Diourbel - Des syndicats d'enseignants observent un débrayage

Diourbel — Des enseignants du département de Diourbel (centre) ont observé un débrayage, mardi, à l'appel du G7, le groupe des sept syndicats considérés comme les plus représentatifs du secteur de l'enseignement et de la formation.

Ils projettent une grève totale mercredi, pour demander "le respect des engagements" signés en 2022 par le gouvernement et dénoncer "la surimposition" appliquée à leurs rappels.

"C'est une grande satisfaction de voir tous les enseignants débrayer à 9 heures et assister massivement à l'assemblée générale, conformément au plan d'action décrété par le G7 pour dénoncer le mutisme du gouvernement face à nos revendications", a déclaré à des journalistes le coordonnateur départemental du G7 de Diourbel, Modou Thiam.

Selon M. Thiam, depuis la signature des accords en 2022, plusieurs points attendent tardent à être matérialisés, dont celui concernant les décisionnaires.

Les syndicalistes dénoncent également "la surimposition" appliquée aux rappels des enseignants.

La coordination départementale du G7 a en outre insisté sur la nécessité de relever les budgets des établissements afin d'améliorer leur fonctionnement.