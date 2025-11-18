Madagascar: Environnement - Des petits gestes allègent la consommation d'énergie

18 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Face à la hausse des coûts énergétiques et à l'urgence de protéger l'environnement, adopter de bonnes habitudes au quotidien devient indispensable. La semaine dernière, la société de distribution d'eau et d'électricité Jirama a publié une vidéo sur Facebook pour sensibiliser les usagers à des gestes simples mais efficaces pour économiser l'énergie.

Privilégier l'utilisation des ampoules LED en fait partie. Elles consomment beaucoup moins d'énergie que les modèles traditionnels et ont une durée de vie plus longue. Il est également important d'éteindre les lumières en quittant une pièce ou votre domicile, un réflexe simple qui permet de réduire significativement la consommation électrique.

Débrancher complètement les appareils inutilisés est un autre geste important, car même en veille, certains continuent de consommer de l'électricité. Il en va de même pour les chargeurs : les retirer lorsqu'ils ne servent pas permet d'éviter un gaspillage d'énergie.

Surveiller régulièrement sa consommation permet d'identifier les appareils les plus énergivores et d'adopter des comportements plus responsables. Enfin, privilégier des appareils électroménagers économes en énergie, qui offrent les mêmes performances tout en consommant moins, contribue également à cette démarche.

En mettant en pratique ces gestes simples, chacun peut participer à une utilisation plus responsable et durable de l'énergie.

