Madagascar: Jiujitsu - Mondiaux d'Abu Dhabi - Nofy Chuk Hen éliminée en quart

18 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Pas de podium. Hier, lors de la sixième journée des Mondiaux d'Abu Dhabi de jiujitsu brésilien, deux combattants ont représenté Madagascar dans la catégorie Youth.

La meilleure compétitrice du pays et multiple championne nationale, Nofy Chuk Hen Shun, 17 ans, a été éliminée en quarts de finale de la catégorie ceinture bleue -57 kg, s'inclinant 0-10 face à la Jordanienne Maya Ishaket. Lors de ses précédents combats, Nofy avait remporté

ses deux matchs par soumission : d'abord contre la Française Maryam Bouars, 17 ans, puis contre la Canadienne Mya Borazahi, 16 ans. Lors de ses deux premières participations aux Mondiaux, elle avait été éliminée dès le premier tour. Le deuxième représentant malgache en Youth ceinture bleue -66 kg, Aiky Rajaonson, 15 ans, a quant à lui été battu dès son entrée sur le score de 0-4 par le Brésilien Carlos Noronha De Carvalho, 17 ans.

Chez les Masters, Zo Aina Tsilavina Randriamanga et Rina Wilson Razakarisoa feront leur entrée ce mardi, tandis qu'Andy Rasamy Anoharana, engagé chez les professionnels, combattra vendredi.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.