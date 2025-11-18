Madagascar: Jiujitsu - Mondiaux d'Abu Dhabi - Nofy Chuk Hen éliminée en quart

Pas de podium. Hier, lors de la sixième journée des Mondiaux d'Abu Dhabi de jiujitsu brésilien, deux combattants ont représenté Madagascar dans la catégorie Youth.

La meilleure compétitrice du pays et multiple championne nationale, Nofy Chuk Hen Shun, 17 ans, a été éliminée en quarts de finale de la catégorie ceinture bleue -57 kg, s'inclinant 0-10 face à la Jordanienne Maya Ishaket. Lors de ses précédents combats, Nofy avait remporté

ses deux matchs par soumission : d'abord contre la Française Maryam Bouars, 17 ans, puis contre la Canadienne Mya Borazahi, 16 ans. Lors de ses deux premières participations aux Mondiaux, elle avait été éliminée dès le premier tour. Le deuxième représentant malgache en Youth ceinture bleue -66 kg, Aiky Rajaonson, 15 ans, a quant à lui été battu dès son entrée sur le score de 0-4 par le Brésilien Carlos Noronha De Carvalho, 17 ans.

Chez les Masters, Zo Aina Tsilavina Randriamanga et Rina Wilson Razakarisoa feront leur entrée ce mardi, tandis qu'Andy Rasamy Anoharana, engagé chez les professionnels, combattra vendredi.