Madagascar: Badminton - Championnats de Madagascar - Domination de Mb2all en seniors, Futura en juniors

Les championnats de Madagascar des juniors, tenus ce week-end au gymnase d'Ankorondrano, ont clôturé en beauté la saison pour la Fédération malgache de badminton.

À sa deuxième année d'existence, Futura BC d'Antsirabe a brillé chez les juniors en engrangeant trois titres sur cinq finales disputées. Les médailles d'or ont été l'oeuvre de Vaillant Rakotoharinivo chez les U17 garçons, Misaina Nalantonjanahary chez les U13 filles et Miranto Rakotonanahary chez les U11 filles.

Sporting Itaosy a, pour sa part, remporté deux titres sur trois finales, ravis par Sanda Randriamananjara dans la catégorie U15 garçons et Marc Enrick Mirija chez les U11 garçons. Trois autres clubs d'Analamanga ont arraché un sacre chacun : Diamondra Razafindratovo du St Michel Itaosy chez les U17 filles, Miahy Andriamaherizo du St Joseph chez les U15 filles et Mikajimahefa Razakasoavina du Mb2all chez les U13 garçons.

La remise des trophées et médailles des champions seniors s'est tenue dimanche en marge du sommet des jeunes. Les championnats des seniors ont été marqués par la domination des badistes du Mb2all en mi-octobre. Tokinirina Razafindimby chez les messieurs et Stephania Razafimamonjiarisoa chez les dames, tous deux du Mb2all, ont conservé leur titre en série A1.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le titre de la série B1 est revenu à Julio Razafimamonjy du Dynamo Dynastie BC et la série B2 à Assan Andrianiaina du VTTK Ivato. La série B2 dames revient à Andoniaina Randriantoetra du SCI Itaosy.