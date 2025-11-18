Madagascar: Cyclisme - Houlder Mohamed défend seul la couleur malgache

Les Championnats d'Afrique de cyclisme sur route, qui se tiendront du 19 au 23 novembre à Kwale, au Kenya, enregistrent une participation record : 317 athlètes issus de 30 nations.

Une affluence qui illustre, selon le président de la Confédération Africaine de Cyclisme, Kouamé, « la confiance des fédérations et l'ambition collective de hisser le cyclisme africain vers de nouveaux horizons ».

Dans ce peloton dense, Madagascar sera représenté par un seul coureur : Houlder Fitahiantsoa Mohamed, licencié à l'Île Maurice mais membre du club Cospn. Son dossier, validé par l'Union cycliste internationale ou UCI et la Confédération africaine de cyclisme (CAC), lui permet de prendre part à ses premiers Championnats d'Afrique, quelques semaines après avoir porté les couleurs malgaches lors du tout premier Championnat du monde à Kigali en septembre dernier, où il avait terminé 47e sur 55 participants en course individuelle.

À Kwale, Houlder Mohamed prendra part à deux épreuves majeures : le contre-la-montre individuel et la course en ligne, qui s'ajoutent au relais mixte figurant également au programme. Cette compétition constitue une étape clé dans le parcours de ce jeune coureur engagé dans un apprentissage intensif.