Madagascar: Cinéma - « Rabeniomby sy Ravolahanta », un long métrage pour raviver les légendes

18 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

L'univers du cinéma malgache s'apprête à franchir un cap majeur avec la sortie, en mars 2026, du long métrage « Rabeniomby sy Ravolahanta », une oeuvre de 1h56 entièrement réalisée en malgache officiel. Le film promet une immersion profonde dans les valeurs, les traditions et la richesse culturelle du pays, tout en mettant en lumière les paysages emblématiques de Madagascar, notamment ceux de la région Vakinankaratra.

L'un des défis majeurs de cette production est la reconstitution des anciens villages de l'époque monarchique, afin de restituer avec authenticité l'univers traditionnel dans lequel évoluent les deux protagonistes. Le film retrace également leur histoire d'amour tragique à Tritriva, un épisode légendaire que les Malgaches connaissent bien mais qui n'avait encore jamais été porté au cinéma avec une telle ambition.

Au-delà de la narration, l'objectif du film est clair : raviver les angano et les lovantsofina, et en faire un véritable patrimoine à transmettre aux générations futures.

L'équipe aspire aussi à transformer le regard du public sur le cinéma malgache, en proposant un film de qualité, accessible et apprécié par tous.

À la tête de ce projet se trouve Jason Glenn Andriamahefa, acteur confirmé depuis son enfance, révélé dès 2006 dans « Lolita ». Considéré comme l'un des meilleurs interprètes de Novegasy, il compte cinq séries à son actif et a été élu meilleur acteur masculin en 2022. Avec plus de dix films sortis en DVD et à la télévision, il poursuit désormais sa carrière en tant que réalisateur au sein de CSP FILMS Madagascar, où il a déjà signé cinq longs métrages, dont « Vy Mamay » et « Faribolana ».

