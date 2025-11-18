Madagascar: Procès - Sept ans de travaux forcés pour l'auteur d'abus sexuels

Un jeune homme, reconnu coupable d'avoir eu des rapports sexuels avec un garçon et de l'avoir poussé à abuser d'un enfant plus jeune, a été condamné par le tribunal d'Anosy.

Menottes aux poignets, chemise à carreaux multicolores, jean bleu et claquettes aux pieds, l'accusé s'est présenté debout face au juge dans la salle 5. Il était poursuivi pour agression sexuelle sur mineur et pour incitation à commettre les mêmes actes sur un enfant.

Le procès s'est déroulé en deux temps. D'abord, le garçon mineur était considéré comme victime. Mais dans une seconde phase, il a été jugé à huis clos par le tribunal pour enfants, poursuivi pour abus sur un garçonnet. Le verdict : un an de prison ferme.

Les faits se sont produits à Ambohimangakely entre 2022 et 2024. Ils ont été révélés le 16 décembre 2024, lorsque l'agression subie par le garçon victime-accusé a été découverte. Une expertise médico-légale réalisée dès le lendemain au Centre Vonjy, à Befelatanana, a confirmé les abus.

Le principal accusé nie avoir contraint le garçon, affirmant que les rapports étaient « consentis ». Il rejette la responsabilité sur sa victime : « C'est lui qui m'a excité en me touchant », a-t-il déclaré. Le juge lui a rétorqué : « Vous êtes majeur. Donc, selon vous, c'est ce mineur qui vous a contraint ? »

La présidente d'audience a poursuivi : « vous aimez particulièrement les hommes ? Et pourquoi lui avoir conseillé : "fais-le avec ce petit enfant si tu ne trouves pas de fille" ? »

Le mineur, présent avec son père, a raconté avoir été forcé à trois reprises, lors de jeux de cache-cache dans un endroit isolé. Il n'avait pas osé en parler à son père. Ce dernier, interrogé, a déclaré qu'il ne maintenait plus sa plainte et ne réclamait pas de dommages et intérêts. Votre fils, qui a reproduit les mêmes actes sur un petit enfant, est-il sain mentalement ? , demande la procureure générale. « Pas vraiment », répond le père, précisant que la seconde victime est le fils de son patron.

La procureure générale a requis l'application stricte de la loi contre l'accusé majeur. Son avocate commise d'office a plaidé pour une peine plus clémente. « Votre dernier mot ? », a demandé le juge. « Rien », a répondu le jeune homme.

Le tribunal a condamné le principal accusé à sept ans de travaux forcés. Le mineur, devenu auteur à son tour, a écopé d'un an de prison ferme. Il avait été placé en détention préventive au Centre de rééducation d'Anjanamasina.