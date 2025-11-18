Madagascar: Procès - Sept ans de travaux forcés pour l'auteur d'abus sexuels

18 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Haja Léo

Un jeune homme, reconnu coupable d'avoir eu des rapports sexuels avec un garçon et de l'avoir poussé à abuser d'un enfant plus jeune, a été condamné par le tribunal d'Anosy.

Menottes aux poignets, chemise à carreaux multicolores, jean bleu et claquettes aux pieds, l'accusé s'est présenté debout face au juge dans la salle 5. Il était poursuivi pour agression sexuelle sur mineur et pour incitation à commettre les mêmes actes sur un enfant.

Le procès s'est déroulé en deux temps. D'abord, le garçon mineur était considéré comme victime. Mais dans une seconde phase, il a été jugé à huis clos par le tribunal pour enfants, poursuivi pour abus sur un garçonnet. Le verdict : un an de prison ferme.

Les faits se sont produits à Ambohimangakely entre 2022 et 2024. Ils ont été révélés le 16 décembre 2024, lorsque l'agression subie par le garçon victime-accusé a été découverte. Une expertise médico-légale réalisée dès le lendemain au Centre Vonjy, à Befelatanana, a confirmé les abus.

Le principal accusé nie avoir contraint le garçon, affirmant que les rapports étaient « consentis ». Il rejette la responsabilité sur sa victime : « C'est lui qui m'a excité en me touchant », a-t-il déclaré. Le juge lui a rétorqué : « Vous êtes majeur. Donc, selon vous, c'est ce mineur qui vous a contraint ? »

La présidente d'audience a poursuivi : « vous aimez particulièrement les hommes ? Et pourquoi lui avoir conseillé : "fais-le avec ce petit enfant si tu ne trouves pas de fille" ? »

Le mineur, présent avec son père, a raconté avoir été forcé à trois reprises, lors de jeux de cache-cache dans un endroit isolé. Il n'avait pas osé en parler à son père. Ce dernier, interrogé, a déclaré qu'il ne maintenait plus sa plainte et ne réclamait pas de dommages et intérêts. Votre fils, qui a reproduit les mêmes actes sur un petit enfant, est-il sain mentalement ? , demande la procureure générale. « Pas vraiment », répond le père, précisant que la seconde victime est le fils de son patron.

La procureure générale a requis l'application stricte de la loi contre l'accusé majeur. Son avocate commise d'office a plaidé pour une peine plus clémente. « Votre dernier mot ? », a demandé le juge. « Rien », a répondu le jeune homme.

Le tribunal a condamné le principal accusé à sept ans de travaux forcés. Le mineur, devenu auteur à son tour, a écopé d'un an de prison ferme. Il avait été placé en détention préventive au Centre de rééducation d'Anjanamasina.

