Madagascar: Andavamamba - Un homme meurt dans un incendie

Un incendie meurtrier s'est produit avant-hier matin à Andavamamba Anjezika, dans le premier arrondissement. Vers 10 h 30, une épaisse fumée s'est élevée d'une maison en brique d'argile située à une cinquantaine de mètres de la Jirama. Les riverains, alertés par les flammes, ont tenté de contenir le sinistre en utilisant des bidons d'eau et un tuyau, avant d'appeler les secours.

À l'intérieur, les pompiers ont découvert le corps calciné d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années et vivant seul. La victime a été retrouvée torse nu, allongée face contre terre à côté de son lit. Divers biens, dont du matériel informatique, ont été détruits par le feu. Le robinet de la maison était resté ouvert au moment de l'intervention.

Indéterminée

Les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place vers 10 h 50 et ont maîtrisé l'embrasement. La Police technique et scientifique, la Brigade criminelle d'Anosy ainsi que le Bureau municipal d'hygiène (BMH) ont ensuite procédé aux constatations. Le corps du défunt a été pris en charge par le BMH peu après midi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'origine de l'incendie reste indéterminée, même si certains habitants évoquent la possibilité d'un court-circuit. La porte arrière de la maison a dû être enfoncée par les équipes d'intervention à cause de l'épaisse fumée. Le lieu du sinistre a été scellé par les membres du fokonolona, sous la direction du chef de quartier. La situation est revenue au calme vers 11 h 45, après le départ des pompiers. L'affaire est désormais entre les mains de la Brigade criminelle.