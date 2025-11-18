Madagascar: Détournement de mineure - Mère et fils écopent d'un an de prison avec sursis

18 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Haja Léo

Une femme et son fils ont comparu hier devant la Cour criminelle ordinaire à Anosy. Ils ont échappé de peu à la prison. Le jeune homme était poursuivi pour viol, détournement de mineure et attouchements, tandis que sa mère était jugée pour complicité.

Le tribunal a acquitté le fils, au bénéfice du doute, des accusations de viol et d'attouchements. En revanche, il a été reconnu coupable de détournement de mineure et condamné à un an de prison avec sursis. Sa mère a écopé de la même peine.

Habitant à Bongatsara, le jeune homme avait emmené sa compagne mineure en janvier 2025, alors qu'il devait se rendre à Tsinjony avec sa mère. Tous trois y ont séjourné quelques jours. À l'audience, la fille a expliqué qu'elle s'était disputée avec sa mère, ce qui l'avait poussée à partir avec son petit ami. Elle a nié avoir eu des rapports sexuels avec lui.

Le certificat médical présenté au procès fait état d'une déchirure hyménéale ancienne.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

