Madagascar: Détournement de mineure - Mère et fils écopent d'un an de prison avec sursis

Une femme et son fils ont comparu hier devant la Cour criminelle ordinaire à Anosy. Ils ont échappé de peu à la prison. Le jeune homme était poursuivi pour viol, détournement de mineure et attouchements, tandis que sa mère était jugée pour complicité.

Le tribunal a acquitté le fils, au bénéfice du doute, des accusations de viol et d'attouchements. En revanche, il a été reconnu coupable de détournement de mineure et condamné à un an de prison avec sursis. Sa mère a écopé de la même peine.

Habitant à Bongatsara, le jeune homme avait emmené sa compagne mineure en janvier 2025, alors qu'il devait se rendre à Tsinjony avec sa mère. Tous trois y ont séjourné quelques jours. À l'audience, la fille a expliqué qu'elle s'était disputée avec sa mère, ce qui l'avait poussée à partir avec son petit ami. Elle a nié avoir eu des rapports sexuels avec lui.

Le certificat médical présenté au procès fait état d'une déchirure hyménéale ancienne.