Madagascar: Décentralisation - La région Vohibasia de nouveau revendiquée

La population d'origine « Bara » habitant la région Atsimo Andrefana demande le regroupement de quatre districts en une seule région.

Remise sur le tapis. Une nouvelle région qui portera le nom de « Vohibasia » est de nouveau discutée. La population d'origine ethnique « Bara » habitant principalement les quatre districts du nord de la région Atsimo Andrefana demande sa propre région. « Les districts d'Ankazoabo, Benenitra, Beroroha et Sakaraha sont situés géographiquement dans la partie nord de la région Atsimo Andrefana. La population qui y habite est constituée essentiellement de « Bara ».

Au-delà de la question géographique, cette revendication est justifiée par le fait que la profondeur culturelle « Bara » soit noyée par rapport aux autres cultures existantes dans la région Atsimo Andrefana alors qu'elle a sa propre valeur », explique Ricot Tovonaikely, de l'association des étudiants « Bara » de l'université de Toliara (Fimpibami).

Cette dernière fait partie de la grande famille de l'association des « Bara » réunie au sein de la Fikambanana Bara Miray (Fibami) dans la région Atsimo Andrefana.

Lors d'une visite de courtoisie auprès du nouveau Premier ministre, Herintsalama Rajaonarivelo, des représentants de la Fibami et des députés des quatre districts ont de nouveau présenté cette demande de création de la nouvelle région. La Fibami avait déjà revendiqué la création de « Vohibasia » en 2023. Le sénateur de la province de Toliara, Mahaleo Tsiebo, avait alors conduit cette initiative en mettant en avant les critères et atouts justifiant le regroupement de ces quatre districts en une seule région.

Processus

Selon les explications, le nom « Vohibasia » fait référence à une montagne qui domine les quatre districts, avec une étoile au sommet -- « basia » signifiant étoile. Le district de Sakaraha est envisagé comme futur chef-lieu de la région. Actuellement, les habitants de ces quatre districts doivent se rendre à Toliara pour effectuer diverses démarches administratives, alors que Sakaraha serait beaucoup plus accessible et proche.

« Un comité de réflexion sur le processus de mise en place de la région Vohibasia assurera les préparatifs techniques et administratifs d'un grand atelier d'informations sur les tenants et aboutissants de la création de la nouvelle région. Des collectes de signatures pour la demande officielle s'ensuivront, à commencer par les maires des quatre districts et les députés. Les documents signés seront ensuite remis à la préfecture pour être communiqués à la Primature », ajoute Ricot Tovonaikely.

« Ces quatre districts ont des potentialités économiques et culturelles pouvant faire vivre la future région. La région Atsimo Andrefana est la plus vaste des vingt-trois régions avec neuf districts. Le budget de fonctionnement est pourtant le même pour toutes alors que certaines n'ont que trois districts. L'autonomie par rapport à la région Atsimo Andrefana avec la création de « Vohibasia » rendra effective la décentralisation que le régime démocratique exige », finit-il.