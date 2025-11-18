Madagascar: Affaire de cambriolage à Toliara - Tout un quartier se rue vers le commissariat

Des habitants du quartier de Mahavatse I se ruent en masse dimanche matin au commissariat central de Bazar Be, Toliara. Ils sont venus demander des explications aux policiers car un jeune de leur quartier a été tué par balle par un policier.

Mardi de la semaine dernière, une maison a été cambriolée à Mahavatse où quelque 90 millions d'ariary ont été indiqués avoir disparu. Vendredi dernier, des policiers sont descendus sur les lieux et dans d'autres quartiers et ont procédé à l'arrestation de neuf individus, suspectés d'avoir participé au cambriolage. L'un des suspects, invité à désigner un complice, aurait réussi à échapper à la surveillance de l'agent qui l'accompagnait, qui aurait alors tiré sur lui.

Les habitants ont demandé pourquoi avoir procédé à cette action et ne pas avoir amené le suspect devant la justice. Du côté des policiers, l'explication repose sur le fait que la victime aurait demandé à aller faire ses besoins alors qu'elle aurait tenté de s'échapper tout en lançant des pierres. En légitime défense, le policier aurait alors ouvert le feu. Le jeune décédé était un footballeur dynamique du quartier. Les habitants venus en masse au commissariat ont également réclamé la libération des huit autres suspects.