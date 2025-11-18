Cameroun: Fridolin Nke contre Alice Nkom - Le débat sur la volonté de déstabilisation au pays

18 Novembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
opinion Par Toto Jacques

La scène politique et intellectuelle camerounaise est secouée par une nouvelle polémique explosive, orchestrée par le philosophe controversé et chargé de cours à l'Université de Yaoundé I, le Dr Fridolin Nke. Ce dernier a récemment utilisé sa page Facebook pour exiger l'arrestation de Me Alice Nkom, figure reconnue des droits humains et récemment nommée porte-parole d'Issa Tchiroma Bakary, le prétendu Président-élu. Cette injonction publique, d'une rare virulence, soulève des questions fondamentales sur la liberté d'expression, le rôle des intellectuels et les stratégies de positionnement face au pouvoir.

Le Dr Nke, connu pour ses prises de position sans ambiguïté en faveur du régime de Paul Biya, accuse Me Nkom d'engager des "actions visant à déstabiliser le pays" suite à son engagement auprès de Tchiroma. Le ton est particulièrement agressif, le philosophe exigeant l'arrestation "immédiate" de l'avocate pour "insultes au Chef de l'État, défis aux institutions de la République, et atteinte à la sûreté de l'État". L'utilisation d'expressions dégradantes à l'égard de l'avocate dont le statut de défenseure des minorités est notoirement reconnu illustre la brutalité du débat politique camerounais et la polarisation extrême des opinions.

Ce zèle manifesté par le Dr Nke ne manque pas de réveiller de vieilles mémoires. Nombreux sont ceux qui se rappellent l'épisode où le philosophe lui-même fut physiquement agressé, il y a quelques années, dans le bureau de l'ancien chef de la Sécurité Militaire, le colonel à la retraite Émile Bamkoui. Cet incident, largement médiatisé à l'époque, rappelle la fragilité de la position des acteurs publics, même ceux alignés sur le pouvoir. Cette histoire personnelle alimente la spéculation : le philosophe cherche-t-il, par cette démonstration spectaculaire de loyauté, à obtenir une nomination ou un positionnement au sein de l'appareil d'État ? La question de la quête d'une nomination plane, suggérant que ses déclarations pourraient être moins motivées par la conviction que par l'opportunisme et la recherche d'une reconnaissance officielle.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.