Cameroun: Fridolin Nke contre Alice Nkom - Le débat sur la volonté de déstabilisation au pays

opinion

La scène politique et intellectuelle camerounaise est secouée par une nouvelle polémique explosive, orchestrée par le philosophe controversé et chargé de cours à l'Université de Yaoundé I, le Dr Fridolin Nke. Ce dernier a récemment utilisé sa page Facebook pour exiger l'arrestation de Me Alice Nkom, figure reconnue des droits humains et récemment nommée porte-parole d'Issa Tchiroma Bakary, le prétendu Président-élu. Cette injonction publique, d'une rare virulence, soulève des questions fondamentales sur la liberté d'expression, le rôle des intellectuels et les stratégies de positionnement face au pouvoir.

Le Dr Nke, connu pour ses prises de position sans ambiguïté en faveur du régime de Paul Biya, accuse Me Nkom d'engager des "actions visant à déstabiliser le pays" suite à son engagement auprès de Tchiroma. Le ton est particulièrement agressif, le philosophe exigeant l'arrestation "immédiate" de l'avocate pour "insultes au Chef de l'État, défis aux institutions de la République, et atteinte à la sûreté de l'État". L'utilisation d'expressions dégradantes à l'égard de l'avocate dont le statut de défenseure des minorités est notoirement reconnu illustre la brutalité du débat politique camerounais et la polarisation extrême des opinions.

Ce zèle manifesté par le Dr Nke ne manque pas de réveiller de vieilles mémoires. Nombreux sont ceux qui se rappellent l'épisode où le philosophe lui-même fut physiquement agressé, il y a quelques années, dans le bureau de l'ancien chef de la Sécurité Militaire, le colonel à la retraite Émile Bamkoui. Cet incident, largement médiatisé à l'époque, rappelle la fragilité de la position des acteurs publics, même ceux alignés sur le pouvoir. Cette histoire personnelle alimente la spéculation : le philosophe cherche-t-il, par cette démonstration spectaculaire de loyauté, à obtenir une nomination ou un positionnement au sein de l'appareil d'État ? La question de la quête d'une nomination plane, suggérant que ses déclarations pourraient être moins motivées par la conviction que par l'opportunisme et la recherche d'une reconnaissance officielle.