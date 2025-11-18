Cameroun: Project C et Eric Chinje - Pression diplomatique sur le pape pour annuler sa visite au pays

Le voyage du Pape Léon XIV au Cameroun, prévu dans un futur proche, est désormais au coeur d'une intense offensive diplomatique menée par le mouvement de la diaspora "Project C", dont le porte-étendard est Eric Chinje. Dans une lettre de quatre pages adressée directement au Vicaire du Christ, le mouvement exprime son opposition véhémente à cette visite, arguant qu'elle servirait de "mise en scène" destinée à redorer l'image du régime Biya après une élection présidentielle fortement contestée et jugée "entachée de sang".

Cette initiative est une manoeuvre stratégique d'une rare audace. L'objectif de Project C est clair : alerter la plus haute autorité morale du monde sur la réalité politique et sociale du pays, loin de la façade officielle que le pouvoir cherchera inévitablement à présenter. L'argumentaire de la diaspora est cinglant : une telle visite, dans l'état actuel des choses, ne ferait que légitimer a posteriori un scrutin dont ils affirment qu'il n'a pas été remporté par Paul Biya. Le mouvement va jusqu'à endosser la revendication de victoire d'Issa Tchiroma, un positionnement qui intensifie la dimension politique de leur démarche.

Pour Project C, il ne suffit pas de demander une annulation pure et simple. Ils formulent des conditions précises et exigeantes. Ils pressent le Pape de soumettre à un interrogatoire l'actuel Nonce apostolique, de rencontrer des figures clés de la contestation comme le Père Ludovic Lado, et surtout, de convoquer l'épiscopat local afin d'exiger des preuves tangibles des résultats électoraux. Cette démarche illustre une nouvelle forme d'engagement de la diaspora, utilisant la diplomatie citoyenne pour influer sur les décisions internationales majeures. C'est une tentative de détourner l'attention des cercles de pouvoir vers les acteurs de la société civile et les figures religieuses dissidentes.

L'enjeu pour le Pape n'est pas mince. Sa décision sera perçue comme un jugement moral sur la légitimité du pouvoir en place.

