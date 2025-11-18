Cameroun: Elecam - Pourquoi les résultats du 12 octobre 2025 ne sont pas publics sur son site ?

opinion

L'enjeu de la transparence électorale demeure une préoccupation majeure dans l'espace public, et la publication officielle des résultats est le baromètre de cette confiance. Au Cameroun, l'organisme en charge des élections, ELECAM, est une institution souvent au centre des débats concernant la gestion et la diffusion des données post-scrutin. Depuis la tenue des élections du 12 octobre 2025, une question essentielle se pose avec insistance : pourquoi les résultats officiels ne sont-ils pas encore accessibles publiquement sur le site internet de l'institution ?

Cette rétention d'information en ligne est particulièrement problématique à l'ère du numérique. Le site web d'une commission électorale n'est plus un simple portail institutionnel ; il est la première source d'information pour les citoyens, les observateurs internationaux, et les acteurs politiques. L'absence de la publication exhaustive des résultats, bureau de vote par bureau de vote, alimente inévitablement les spéculations et soulève des doutes légitimes quant à la volonté de garantir une transparence totale. Ce manque de transparence numérique est perçu par beaucoup comme un frein au processus démocratique et un indicateur du déficit de communication institutionnelle.

Pour les analystes, cette situation renvoie à des considérations à la fois techniques et politiques. Sur le plan technique, il pourrait s'agir d'une capacité logistique limitée ou de protocoles de validation interne particulièrement longs. Cependant, ces explications peinent à convaincre lorsque l'on considère l'importance capitale de l'information pour la stabilité et la légitimité du scrutin. La non-publication rapide et structurée des données nuit considérablement à l'image d'ELECAM et de l'État. Elle empêche, de surcroît, une vérification citoyenne indépendante et en temps réel des chiffres annoncés par d'autres canaux.

En rendant les résultats disponibles immédiatement et de manière détaillée sur une plateforme en ligne intuitive, ELECAM ne ferait pas que se conformer aux standards internationaux de bonne gouvernance. Elle attirerait naturellement l'audience (citoyens, médias) vers sa plateforme officielle, captant ainsi le trafic d'information et limitant la propagation de fausses nouvelles basées sur des sources tierces.

L'engagement de cette audience serait ensuite fidélisé par la mise à disposition de ressources complémentaires, comme des statistiques détaillées, des rapports d'observateurs ou des explications pédagogiques sur le processus électoral. Pour le citoyen, l'accès à ces données électorales est un droit fondamental et un outil essentiel pour exercer sa veille démocratique.

Les observateurs internationaux, notamment l'Union Africaine et l'Union Européenne, insistent de plus en plus sur l'impératif d'une publication en ligne rapide pour valider l'intégrité globale du processus. L'impératif d'une communication proactive et transparente est plus que jamais d'actualité pour restaurer la confiance citoyenne.