Ethiopie: Le Premier ministre malaisien arrive à Addis-Abeba pour une visite officielle

Addis Ababa — Le Premier ministre malaisien Datuk Seri Anwar Ibrahim est arrivé à Addis-Abeba en début de soirée pour une visite officielle de trois jours en Éthiopie.

À son arrivée, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a chaleureusement accueilli Dato' Seri Anwar Ibrahim à l'aéroport international de Bole.

« Je souhaite chaleureusement la bienvenue à l'honorable Dato' Seri Anwar Ibrahim en Éthiopie, la terre des origines, à l'occasion de sa visite officielle de trois jours », a déclaré le Premier ministre Abiy dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Il a ajouté : « Votre présence témoigne véritablement de l'amitié et de la solidarité croissantes entre l'Éthiopie et la Malaisie, et elle intervient à un moment charnière pour notre nation. »