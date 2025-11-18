Ile Maurice: Plusieurs dossiers clés sur le transport public sur la table

Le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a rencontré les représentants de la Bus Owners Co-operative Society North Ltd au Air Mauritius Building, Port-Louis, hier, en présence de deux cadres de la National Land Transport Authority (NLTA), M. Bhatohaul et M. Leste, pour discuter d'une série de problématiques urgentes affectant le secteur du transport public dans la région nord.

La rencontre a été marquée par des échanges francs et constructifs autour de plusieurs dossiers prioritaires.

Parmi les points abordés, le fonctionnement du comité disciplinaire a été sujet à certaines préoccupations des représentants de la coopérative, dont MM. Appanah, Tulsidas, Parsad et Choychoo. Ils ont déclaré être en faveur de sanctions pour les fautes professionnelles sans engager les propriétaires car ces derniers ne peuvent être tenus responsables. Depuis qu'Aratee Prayag préside ce comité de discipline, 67 cas concernant des chauffeurs d'autobus et de taxi et des receveurs ont été jugés alors qu'une centaine a été renvoyée à la requête des avocats des défendeurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le manque de chauffeurs et de receveurs demeure également un défi majeur. Face à cette pénurie persistante, les opérateurs ont sollicité un assouplissement des procédures pour permettre, dans des conditions bien encadrées, le recours à une main-d'oeuvre étrangère. Le ministre Mahomed les a invités à chercher le soutien de l'Economic Development Board et celui du ministère du Travail en exposant leur situation. Selon eux, 200 autobus dorment au garage par manque d'employés.

Les échanges ont mis en lumière certaines lacunes dans les lois encadrant le transport public ainsi que de l'abus du Welfare Programme par certains salariés. La coopérative a plaidé pour une révision des dispositifs actuels afin de garantir une réglementation plus adaptée à la réalité opérationnelle. La lutte contre les opérateurs illégaux a également été vigoureusement discutée. Les transporteurs du nord ont dénoncé la multiplication des activités non autorisées qui affectent à la fois leurs revenus et la sécurité des passagers. La NLTA s'est engagée à renforcer la surveillance et à intensifier les contrôles près de la poste centrale et ailleurs.

Concernant les longues routes telles que la Ligne 22, les délégués ont réitéré leur demande d'une hausse du subside sur le diesel, compte tenu du coût d'exploitation élevé. Cette proposition reste à l'étude dans le cadre d'une réforme plus large du soutien financier accordé aux opérateurs. Osman Mahomed a annoncé la volonté de rétablir le Central Monitoring Committee, un mécanisme clé que présidait jadis Anil Bachoo ou son chef de cabinet, pour assurer un suivi régulier des performances et des problématiques du secteur. La reprise de ce comité est souhaitée, et vise à améliorer la coordination entre les opérateurs, la NLTA et le ministère.

Enfin, la réunion a abordé la congestion routière à Goodlands, particulièrement sur l'artère principale. Les transporteurs ont suggéré qu'elle devienne à sens unique ainsi que des mesures d'urgence pour fluidifier la circulation, notamment aux heures de pointe, afin de réduire les retards et d'améliorer la ponctualité des services.

Selon le ministre du Transport, ces discussions s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de moderniser et d'optimiser le secteur du transport public, tout en tenant compte des réalités opérationnelles des coopératives régionales.