Ile Maurice: Dr Mansoor Takun - «Une prise en charge immédiate est cruciale»

interview

Chaque année, la planète se mobilise pour la Journée mondiale de la prématurité, célébrée le 17 novembre. C'est un jour destiné à sensibiliser sur les défis des naissances prématurées et à soutenir les familles concernées. Le Dr Mansoor Takun, consultant en pédiatrie, en parle.

Qu'est-ce qu'un bébé prématuré ?

Un bébé est considéré prématuré lorsqu'il naît avant 37 semaines de grossesse. Une grossesse normale dure environ 40 semaines, ce qui permet aux organes, notamment les poumons, le cerveau et le système digestif, d'arriver à maturité. Plus la naissance est précoce, plus les risques de complications sont importants.

Quelles sont les causes les plus fréquentes de prématurité ?

Les causes peuvent être multiples : cela peut venir d'infections maternelles urinaires ou génitales, de grossesse multiple (jumeaux, triplés), de l'hypertension, du diabète ou d'autres pathologies chroniques chez la mère, de complications du placenta, de facteurs sociaux ou liés au mode de vie comme le tabagisme, un stress important, une alimentation insuffisante, un manque de suivi prénatal. Mais, parfois, un accouchement anticipé est médicalement nécessaire pour protéger la vie de la mère ou celle du bébé.

Quels défis un bébé prématuré doit-il affronter ?

Les bébés prématurés peuvent rencontrer plusieurs défis, qui varient selon leur âge gestationnel. Ils peuvent présenter des difficultés respiratoires dues à l'immaturité pulmonaire, des troubles alimentaires et une faible prise de poids, une incapacité à maintenir une température corporelle stable, un risque accru d'infections, de jaunisse, d'anémie et parfois des retards dans certaines étapes de leur développement. Grâce aux unités de soins intensifs néonatals (NICU), la majorité des bébés prématurés deviennent ensuite des enfants en bonne santé.

Pourquoi les soins précoces sont-ils essentiels ?

Les premières heures sont déterminantes. Une prise en charge immédiate permet de stabiliser la respiration, la température, l'alimentation et de prévenir les complications. Après la sortie de la NICU, un suivi régulier est indispensable pour voir la croissance, le développement et les besoins spécifiques du bébé.

Quel est votre message aux parents ?

Votre proximité est un soin : votre voix, votre présence et votre toucher ont un effet réel sur votre bébé. Soyez patients. Chaque petit progrès est une victoire. Respectez les rendez-vous de suivi, essentiels pour le développement de votre bébé. N'hésitez jamais à poser des questions et à demander du soutien. Vous n'êtes pas seuls.

Votre message au public ?

La prématurité est un défi mondial. Avec davantage de sensibilisation, un suivi prénatal régulier et un accès aux soins spécialisés, nous pouvons améliorer la survie et la qualité de vie des bébés nés trop tôt. Chaque prématuré mérite chaleur, soins et amour. Soutenons ensemble les familles et les équipes médicales qui se battent chaque jour pour ces petits combattants. La Journée mondiale de la prématurité reste un moment clé pour rappeler que derrière chaque bébé prématuré, il y a une histoire de courage, celle d'un enfant, d'une famille et d'une équipe médicale dévouée.