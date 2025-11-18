Ile Maurice: CIEL affiche un chiffre d'affaires de Rs 9,3 milliards

Belle note pour CIEL. Pour le premier trimestre clos le 30 septembre 2025, le groupe affiche un chiffre d'affaires de Rs 9,3 milliards, en hausse de 6 %, soutenu par la progression continue des hôtels Sunlife à Maurice et du pôle Santé à Maurice et en Ouganda.Le groupe poursuit par ailleurs sa stratégie d'investissements destinée à consolider sa croissance à long terme.

L'Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA) progresse à Rs 1,6 milliard, portant sa marge à 17,1 %, tandis que le bénéfice net après impôt atteint Rs 766 millions. Le bénéfice attribuable aux actionnaires s'élève pour sa part à Rs 355 millions, soit un bénéfice par action de Rs 0,21. Le flux de trésorerie disponible ressort à Rs 600 millions, malgré des besoins en fonds de roulement plus élevés dans les pôles Textile et Immobilier.

La dette nette portant intérêt grimpe à Rs 16,9 milliards, conséquence notamment des investissements dans la rénovation des actifs de Riveo et du renforcement du pôle Santé. Le ratio d'endettement reste toutefois maîtrisé à 32 %, représentant 2,3 fois l'EBITDA.

«Le groupe CIEL affiche une performance résiliente au premier trimestre, porté par la diversité de son portefeuille et la rigueur de son exécution opérationnelle sur la plupart de ses marchés. Les investissements clés engagés ces dernières années poursuivent leur déploiement et devraient continuer à renforcer la performance et la création de valeur durable du groupe à long terme», souligne Jérôme De Chasteauneuf, Group Finance Director de CIEL Limited.

Le pôle Hôtellerie confirme sa dynamique positive avec un chiffre d'affaires en hausse de 27 %, à Rs 2,1 milliards. Les hôtels Sunlife continuent de performer, tandis que le repositionnement de Riveo bénéficie de la réouverture du Shangri-La Le Touessrok. Le RevPAR progresse de 13 % et l'EBITDA bondit à Rs 374 millions, malgré les effets persistants de la fermeture pour rénovation du Four Seasons, rouvert en novembre.

Le chiffre d'affaires du pôle Textile s'établit à Rs 3,8 milliards, impacté par des volumes plus faibles dans la région et des livraisons exceptionnelles en Inde. L'EBITDA atteint Rs 227 millions, pour un bénéfice net de Rs 22 millions. Les pressions sur les marges et le nonrenouvellement de l'African Growth and Opportunity Act continuent d'affecter les opérations régionales, mais un rebond progressif est anticipé grâce à un carnet de commandes solide en Asie.

Le pôle Finance enregistre un chiffre d'affaires de Rs 1,6 milliard, en progression de 8 %. L'EBITDA grimpe à Rs 626 millions, porté par une baisse des pertes sur créances irrécouvrables. Le bénéfice net atteint Rs 497 millions, en hausse de 5 %. La contribution de Bank One s'élève à Rs 69 millions, reflétant un retour à un niveau d'activité normalisé.

Le pôle Santé affiche une performance robuste, avec un chiffre d'affaires en hausse de 23 %, à Rs 1,6 milliard. L'augmentation des capacités à Wellkin Hospital, la progression des volumes en Ouganda et l'activité soutenue de C-Lab permettent à l'EBITDA d'atteindre Rs 344 millions. Le bénéfice net grimpe à Rs 144 millions, soit une hausse de 29 %.

L'Immobilier réalise un chiffre d'affaires de Rs 96 millions, en progression de 35 %, grâce aux revenus locatifs d'Evolis. L'EBITDA ressort à Rs 34 millions et le pôle repasse dans le vert avec un bénéfice net de Rs 3 millions. Le projet Farm Living avance selon le calendrier, pour une livraison prévue fin du second trimestre 2026.

La contribution du pôle Agro s'élève à Rs 96 millions, portée par Miwa Sugar, qui bénéficie de volumes de vente plus élevés en Tanzanie et au Kenya, ainsi que de prix du sucre plus favorables. Les résultats d'Alteo sont en revanche pénalisés par une baisse de la production et des prix du sucre, malgré une demande soutenue pour les sucres spéciaux.