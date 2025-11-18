Ile Maurice: Selon Nagalingum - Pas de politicien membre du National Youth Council

Le fonctionnement du National Youth Council (NYC), son budget ainsi que les activités menées dans les Regional Youth Councils (RYC) ont été au coeur des échanges a l'Assemblée nationale mardi dernier à la suite d'une question (B/992) du député indépendant, Franco Quirin. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, a fourni une série d'informations tout en annonçant une réforme d'envergure du secteur jeunesse.

Créé sous la National Youth Council Act de 1998, le NYC reste l'organe central de la politique jeunesse à Maurice. Le ministre a confirmé que son Executive Committee a été reconstitué en janvier 2025, conformément aux dispositions légales.

Interrogé sur les critères de nomination et les soupçons de politisation, le ministre s'est appuyé sur la loi : aucun office-bearer d'un parti politique, ni aucun membre d'une autorité locale ou de l'Assemblée, ne peut siéger au Board. Nagalingum affirme ainsi qu'aucun agent politique n'a été nommé. La liste complète des membres a été déposée à l'Assemblée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour l'exercice financier 2025-2026, le National Youth Council bénéficie d'une enveloppe de Rs 77,8 millions, incluant des investissements importants dans la modernisation des youth hubs. Parallèlement, chaque Regional Youth Council obtient Rs 100 000 pour financer ses projets.

Sur la période allant de janvier à octobre 2025, cinq RYC ont organisé neuf activités, pour un coût cumulé de Rs 167 740. Une liste détaillée a également été déposée.

Le ministre a longuement insisté sur la nécessité de revoir la loi fondatrice du NYC, jugée désormais dépassée face aux nouvelles réalités de la jeunesse : employabilité, entrepreneuriat, transformation digitale, climat, santé mentale, gouvernance et participation civique.

Le Cabinet a ainsi validé une révision complète de la National Youth Council Act 1998. Cette réforme vise à transformer le NYC en une plateforme plus dynamique, représentative et efficace, avec une refonte de sa gouvernance de ses mécanismes opérationnels ainsi que de son mandat stratégique.

Le ministre annonce qu'à l'issue de cette restructuration, de nouvelles initiatives axées sur le leadership, l'engagement civique, l'entrepreneuriat et les projets communautaires seront lancées.

Nagalingum a aussi évoqué les problèmes de gestion relevés lors de sa prise de fonction. Face aux critiques, il a sollicité une enquête complète de l'Office of Public Sector Governance (OPSG). Le rapport est attendu dans les prochaines semaines et guidera les décisions futures du ministère. Dans un échange plus vif, le député Quirin a interrogé le ministre sur un montant «astronomique» de Rs 1,254 million, lié à la réouverture du Centre de Jeunesse de Trèfles. Faute d'éléments immédiats, le ministre a indiqué qu'il reviendrait ultérieurement avec une réponse documentée.

Franco Quirin a déposé un document détaillant lesdites dépenses. Toutefois, la présidente de la Chambre, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, ne l'a pas accepté. «Nous avons reçu un document que l'honorable Quirin a aimablement déposé. Malheureusement, je ne pourrai pas accepter ce document, car il s'agit simplement d'une liste d'articles avec des montants estimés en roupies, qui ne prétend pas être un document ayant un quelconque rapport avec le paragraphe de la question parlementaire B/992», a-t-elle argué malgré les assurances du député à l'effet qu'il était «genuine».