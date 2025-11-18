Ile Maurice: La mer emporte deux hommes en une journée

18 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Funeste journée que celle du dimanche 16 novembre où la mer a fait deux nouvelles victimes. À la plage publique de Balaclava, elle a emporté Sahil Deena, un jeune de 23 ans, plongeant sa famille dans le désespoir. À Pomponnette, c'est Anthony De Luca, un touriste français de 30 ans, qui a péri noyé.

Sahil Deena s'était marié il y a trois mois. Dimanche, il nageait en compagnie de ses deux beaux-frères dans le lagon lorsqu'ils ont été pris dans un courant violent. Les deux beaux-frères de Sahil Deena ont pu être secourus par des volontaires, mais pas lui.

Indemnes mais sous le choc, ils n'ont pu donner leur version des faits à la police. La disparition de Sahil Deena a déclenché une importante recherche, mobilisant les éléments de la National Coast Guard et du Police Helicopter Squadron. Les efforts pour retrouver le jeune homme se sont poursuivis jusqu'à la tombée de la nuit. Sa famille, en larmes, a vécu une nuit d'angoisse.

Hier matin, le corps de Sahil Deena a été retrouvé. Son grand-père maternel, Deoraz Jangee, raconte que son petit-fils était «un garçon plein de vie, jovial, qui rêvait d'ouvrir son propre atelier de soudure. Des projets qui ne verront jamais le jour».

C'est à la plage publique de Pomponette que l'autre noyade a eu lieu. Anthony De Luca, un Français de 30 ans, nageait lorsqu'il a été surpris par les vagues. Son corps a été repéré par les membres du Helicopter Squadron et il a été ramené sur le rivage par les garde-côtes. Mais malgré l'intervention du médecin du SAMU, son décès a été constaté. Les autopsies de ces deux noyés ont révélé qu'ils étaient morts asphyxiés.

