Ile Maurice: Le pays mise sur l'énergie verte et la consommation responsable

Le ministère de l'Environnement a installé des panneaux photovoltaïques au National Environmental Laboratory et à la State House, aménagé des systèmes de récupération d'eau de pluie dans plusieurs infrastructures publiques et mis en place un plan de recyclage à Port-Louis, ayant déjà collecté 2,5 tonnes de papier.

Autant d'exemples à saluer et qui peuvent être répliqués à l'ensemble du secteur public selon Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique. C'était lors du lancement d'un atelier de travail, hier, à Réduit.

Le ministre Bhagwan s'est exprimé sur le projet Greening the Public Sector, qui vise à promouvoir la consommation durable, la conservation des ressources, une meilleure gestion de la pollution et l'utilisation de technologies et de pratiques durables au sein des organisations publiques. Le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, le ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives, Raj Pentiah, ainsi que la junior minister à l'Environnement, Joanna Bérenger, étaient également présents à l'ouverture de cet atelier de travail.

Rajesh Bhagwan a rappelé que la consommation d'électricité augmente de manière inquiétante, avec des ressources en eau sous pression, des niveaux de réservoirs qui diminuent et une pluviométrie en baisse. «Il est essentiel d'orienter nos efforts vers des initiatives d'économie d'énergie et d'eau dans le secteur public pour soutenir la campagne d'efficacité énergétique du ministère de l'Énergie. J'invite donc les Eco-warriors des Green Cells à devenir des champions du consommateur responsable, à réduire le gaspillage et à promouvoir une culture de sobriété dans le service public.»

Le ministre de l'Environnement a également annoncé l'organisation d'un concours de la meilleure équipe de la Staff Welfare Association pour encourager la réduction du gaspillage dans nos institutions publiques. «Mais soyons francs. Au-delà du concours, il s'agit d'un changement de culture. Sir David Attenborough, désigné 'Champion de la Terre' par le programme des Nations unies pour l'environnement, a dit : The final chapter is ours to write. We know what we need to do. What happens next is up to us. Moi, je dirai ceci : Les conditions manqueront toujours... mais jamais notre capacité à agir.»

Petits gestes à adopter

Joanna Bérenger a pour sa part mis l'accent sur les petits gestes que les fonctionnaires peuvent adopter afin de réduire la consommation d'énergie au sein des ministères. Par exemple, en augmentant la température des climatiseurs par seulement 3 à 4 degrés, «nou kapav ekonomiz 28% kouran. Pou enn minister, sa kapav fer enn lekonomi preske enn demi milion par an».

Le ministre Patrick Assirvaden a réitéré l'ambition du gouvernement d'atteindre 60 % d'énergie verte dans le mix national en 2035. Pour y parvenir, le ministère de l'Énergie, en collaboration avec le CEB, la Mauritius Renewable Energy Agency (MARENA) et l'Energy Efficiency Management Office, met en oeuvre une série deprojets structurants.

Plusieurs initiatives visent à ajouter environ 277,5 MW de capacités renouvelables, en mettant l'accent sur le solaire, l'éolien et la biomasse. Parmi les projets solaires, un système flottant à Tamarind Falls de 17,5 MW avec 12 MW de stockage sera réalisé en partenariat avec la National Thermal Power Corporation de l'Inde.

Dix projets solaires de 10 MW chacun, totalisant 100 MW, et trois projets solaires de 40 MW chacun, pour un total additionnel de 120 MW, sont également prévus. Un programme agri solaire hybride offrira 40 MW, avec des modifications en cours pour permettre des installations agricoles jusqu'à 4 MW. La ferme éolienne de Plaine-des-Roches redémarre après une décennie d'inactivité, avec une capacité estimée de 15 à 20 MW, et des systèmes de stockage intégrés, visant à symboliser le renouveau et l'innovation.

Selon Patrick Assirvaden ces initiatives démontrent que le gouvernement a une vision claire et pragmatique pour l'avenir énergétique de Maurice : un développement accéléré des énergies renouvelables, tout en assurant la sécurité énergétique et la résilience du réseau. «La transition énergétique n'est pas un choix, mais une nécessité pour notre pays et pour les générations futures», a martelé le ministre Assirvaden.