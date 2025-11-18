Ile Maurice: L'inclusion et la durabilité prévues aux consultations nationales

Le Conseil des ministres a pris acte du lancement prochain des consultations nationales sur Vision 2050. Cette initiative de planification stratégique à long terme s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental 2025-2029 et vise à définir une feuille de route pour faire passer le pays d'un statut de pays à revenu moyen supérieur à celui de pays à revenu élevé. Ce programme met l'accent sur l'inclusion et la durabilité, afin que la croissance profite à tous les segments de la société.

Les consultations nationales visent à recueillir un large éventail de points de vue issus de tous les secteurs de la société, en mettant l'accent sur l'inclusion, l'équité intergénérationnelle et un fort sentiment d'appartenance nationale. Au cours des prochains mois, une série de rencontres sectorielles et de séances d'information publiques seront organisées à l'échelle nationale afin de garantir une large participation.

Vision 2050 servira de stratégie globale, offrant un cadre politique cohérent et prospectif pour orienter la transformation socioéconomique. Elle vise à renforcer la résilience à long terme et à promouvoir une croissance inclusive. Cet horizon de 25 ans est conforme aux directives des Nations unies, qui préconisent que de tels exercices de planification stratégique s'étendent sur toute une génération afin de faciliter une transformation structurelle profonde.

Un avenir inclusif, résilient et durable

En mobilisant les communautés et les parties prenantes, ces consultations permettront de définir les priorités et les stratégies clés, garantissant ainsi que l'initiative Vision 2050 reflète les aspirations et les besoins de tous les citoyens. Vision 2050 définira les objectifs à long terme et les priorités de développement de Maurice, orientant le pays vers un avenir inclusif, résilient et durable.

Parallèlement à cette vision, un plan de développement décennal sera élaboré afin de traduire les ambitions stratégiques en étapes concrètes, complétées par des indicateurs clés de performance pour un suivi et une évaluation efficace.

Pour orienter les consultations, trois piliers clés du développement national ont été définis comme thèmes transversaux :

Prospérité : axé sur la transformation économique et l'innovation, ce pilier vise à stimuler la croissance en tirant parti des nouvelles technologies, en encourageant l'entrepreneuriat et en améliorant la productivité.

Durabilité : centré sur la résilience environnementale et le développement des infrastructures, ce pilier souligne l'importance de l'adaptation au changement climatique, de la protection des ressources naturelles et de la construction d'infrastructures répondant aux besoins des générations futures.

Inclusion : axé sur l'équité sociale, la cohésion et le bien-être, ce pilier vise à garantir que tous les citoyens bénéficient de la croissance économique, en promouvant des mesures qui améliorent la qualité de vie et l'accès aux opportunités pour les groupes marginalisés.

À travers ces thèmes, Vision 2050 servira de cadre directeur pour la trajectoire de développement du pays, assurant un progrès équilibré et équitable tout en relevant les défis actuels et futurs.