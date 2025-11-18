Congo-Kinshasa: Martin Fayulu réitère son appel à un « dialogue inclusif »

L'opposant Martin Fayulu, leader de la plateforme politique Lamuka, appelle à l'organisation sans délai d'un « dialogue national inclusif » en RDC. Dans un message rendu public ce mardi 18 novembre, il appelle à la mobilisation générale.

L'acteur politique exprime ses inquiétudes quant au virage pris par la RDC, qu'il estime orienté vers une balkanisation.

À travers son message, il dénonce l'accord d'intégration économique signé récemment par la RDC et le Rwanda sous l'égide des Etats-Unis. Il le considère comme une menace à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo :

« Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo, rassemblés pour proclamer d'une seule voix la cohésion nationale. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit se lever pour défendre ce qui reste la valeur sacrée de notre histoire : l'intégrité territoriale du Congo ».

Il invite la jeunesse congolaise, « l'âme vive de la Nation » à se mobiliser. « L'heure est à la vigilance, à la mobilisation, à l'engagement pour la défense du pays. Tenez-vous prêt ! », a-t-il insisté.

Pour Martin Fayulu, « un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un Congo debout ne sera jamais balkanisé ».