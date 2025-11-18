Congo-Kinshasa: Plus de 500 000 réfugiés recensés (HCR)

La RDC accueille près de 510 000 réfugiés, principalement en provenance du Rwanda, mais aussi d'autres pays d'Afrique centrale et d'ailleurs. Le Directeur du bureau régional, Abdouraouf Gnon-Konde, l'a annoncé mardi 18 novembre 2025 à Kinshasa, à l'issue de sa rencontre avec la Premier ministre congolaise, Judith Suminwa.

Dans les pays voisins de la RDC, selon Abdouraouf Gnon-Konde, environ 1,2 million de réfugiés congolais ont été recensés : environ 83 000 au Rwanda et plus de 600 000 en Ouganda.

Les priorités humanitaires, les défis persistants et la situation des réfugiés et déplacés en République démocratique du Congo ont été au centre de ses entretiens avec la cheffe du Gouvernement congolais.

Réintégration des déplacés

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, le UNHCR entend intensifier ses efforts pour favoriser le retour des populations déplacées dans l'Est de la RDC.

« Le UNHCR facilite le retour des populations, mais soutient également leur réintégration dans le tissu social et économique, en veillant au respect des textes de loi. Ces actions s'inscrivent en soutien aux efforts des États », a souligné Abdouraouf Gnon-Konde.

Judith Suminwa Tuluka a profité de la rencontre pour exhorter le UNHCR à renforcer son impact sur le terrain et à accélérer les actions en faveur du retour et de la réintégration des populations.