Congo-Kinshasa: Enseignement à distance - Leçon de zoologie sur la gazelle et le chacal

18 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La leçon sur la gazelle et le chacal fait partie du programme national d'éducation scolaire.

Elle est utile pour comprendre l'importance de ces animaux dans la nature.

Par exemple, la gazelle, dotée d'une grande rapidité et d'une vigilance constante face aux prédateurs, nous enseigne les vertus de la prudence et de la promptitude.

Le chacal, rusé et intelligent, nous rappelle l'importance de la stratégie et de la prudence. Ces deux animaux démontrent que, dans la vie, il faut à la fois agir rapidement et réfléchir judicieusement.

Observer leur comportement permet de mieux comprendre l'équilibre entre force et intelligence.

Dans la nature comme dans la société, chacun joue un rôle essentiel dans la survie du groupe.

Étudier ces espèces, c'est aussi protéger notre environnement et respecter la biodiversité.

Les adultes y trouvent une précieuse leçon de résilience, d'adaptation et de respect mutuel. La gazelle et le chacal ne sont pas que des animaux, ce sont des modèles de vie.

Apprenons d'eux pour construire un monde plus sage et plus harmonieux !

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.