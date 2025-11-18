Congo-Kinshasa: Découverte de 108 fusils AK-47 et 4 mitrailleuses dans des caches d'armes à Bunia

18 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont découvert, le lundi 18 novembre 2025, une dizaine de caches d'armes dans plusieurs villages du territoire de Djugu, en Ituri, dans le cadre d'opérations menées contre la milice de la Convention pour la révolution populaire (CRP) de Thomas Lubanga.

Ces opérations, commencées le 10 novembre, ont visé plusieurs localités telles que Mabanga, Nizi, Plito, Iga-Barrière, ainsi que la plaine du lac Albert vers Gbi et Joo, avec des découvertes d'armements également près de la limite avec le territoire de Mahagi à Gelé, Mibandayi, Panduru et Kadimba.

Après six jours de combats, l'armée indique avoir démantelé plusieurs positions des miliciens et récupéré 108 fusils AK-47, 4 mitrailleuses PKM, de nombreuses munitions, chargeurs garnis, produits pharmaceutiques et divers effets militaires.

Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, ces armes avaient été abandonnées puis enterrées par les combattants en fuite.

La société civile salue ces avancées, tout en appelant l'armée à poursuivre les opérations jusqu'au bout. Elle déplore cependant des tracasseries récentes dans le contexte de ces opérations, notamment l'érection de barrières illégales par certains militaires sur les axes Bunia-Iga-Barrière-Nizi-Mungwalu, Katoto-Largu et Bunia-Mandro. Ces pratiques accroissent la vulnérabilité d'une population déjà meurtrie par le conflit, rappelle la société civile.

