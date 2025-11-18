Afrique Centrale: Le HCR remet des titres fonciers et des maisons aux retournés d'Angola à Nkonko

Un pas de plus vers la réinsertion durable des retournés d'Angola installés à Nkonko, dans la province du Kasaï-Central. Plus de 800 ménages ont officiellement reçu, lundi 17 novembre, des titres fonciers, et 78 familles ont bénéficié de maisons construites pour remplacer leurs tentes de fortune. Cette action est le fruit d'un partenariat entre le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), les autorités provinciales et des organisations partenaires.

La remise officielle s'est déroulée en présence du Directeur régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Abdouraouf Gnon-Konde, accompagné du gouverneur de province.

« Avec le travail du HCR et des autorités, on se rend compte qu'on peut construire une belle histoire à partir d'une tragédie », a déclaré M. Gnon-Konde lors de la cérémonie.

Ces anciens réfugiés avaient fui vers l'Angola à la suite du conflit de la milice Kamuina Nsapu entre 2016 et 2017, avant de revenir en RDC en 2019 grâce à un programme conjoint du gouvernement et du HCR.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Leur réinstallation à Nkonko s'est jusqu'ici faite dans des conditions difficiles, notamment en matière de logement.

Le projet, soutenu financièrement par le HCR et mis en oeuvre avec le partenaire local ADSSE, vise à leur offrir une stabilité foncière, condition essentielle pour un avenir digne et sécurisé.

« Sans vous, ce site n'existerait pas », a déclaré un bénéficiaire, exprimant sa reconnaissance envers le HCR et ses partenaires.

Ce geste humanitaire vient renforcer les efforts de consolidation de la paix et d'autonomisation dans une région longtemps marquée par des crises.