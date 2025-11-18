Afrique: Le monde célèbre la Journée pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels

18 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Ce mardi 18 novembre, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, une occasion de sensibilisation majeure contre l'un des fléaux les plus graves touchant les enfants dans le monde.

Objectif de la journée : sensibiliser à la réalité des abus sexuels sur mineurs, encourager un débat ouvert sur ces violences souvent tues, briser les tabous et lutter contre la stigmatisation des victimes et des survivants.

D'après l'UNICEF, une fille sur cinq et un garçon sur sept, dans le monde, seront victimes d'exploitation ou d'abus sexuels avant leurs 18 ans. En 2025, le thème retenu met l'accent sur la nécessité de politiques fondées sur des données probantes pour renforcer les mécanismes de protection des enfants.

Origine et portée mondiale

Lancée en 2015 par le Conseil de l'Europe, cette journée est célébrée chaque 18 novembre dans les États membres du Conseil mais aussi au-delà, mobilisant gouvernements, ONG, institutions éducatives et citoyens.

Le Conseil de l'Europe encourage la participation de tous les acteurs : enfants, parents, éducateurs, forces de sécurité, responsables politiques, ONG et secteur privé. Tous sont appelés à jouer un rôle pour prévenir les abus, protéger les victimes et poursuivre les auteurs.

Cette journée rappelle que la lutte contre les abus sexuels sur les enfants est une responsabilité collective. À travers le monde, de nombreuses initiatives sont prévues pour renforcer la prise de conscience et soutenir les efforts de prévention.

