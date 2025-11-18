Congo-Kinshasa: Caritas-Développement réfute les accusations de détournement de salaires des enseignants de Luebo

L'ONG Caritas-Développement rejette fermement les accusations de détournement d'un mois de salaire formulé à son encontre par des enseignants des sous-provinces éducationnelles Kasaï 2 et Kasaï Central 2. Cette organisation de l'Eglise catholique est chargée par le Gouvernement de procéder à la paie des enseignants.

Ces enseignants de Luebo, visiblement mécontents, ont organisé des manifestations marquées par des barricades sur les routes, des jets de pierres et même des menaces proférées contre les agents payeurs de la Caritas.

Face à cette situation, le Père Pierre Mulumba, coordonnateur de Caritas-Développement/Luebo, a tenu à clarifier la position de son organisation. Il affirme que Caritas ne fait que distribuer les fonds mis à sa disposition par les autorités compétentes et n'est en rien responsable des retards ni des montants transmis.

« L'accusation portée contre Caritas est fausse. Nous n'avons reçu qu'un mois de salaire, celui de septembre, et c'est ce que nous avons payé. Les enseignants disent que Caritas aurait reçu deux mois et n'en aurait payé qu'un seul. C'est totalement faux. Nous ne savons pas d'où provient cette information », a-t-il déclaré.

Cette autorité déplore également les actes de violence survenus notamment à Luebo et à Bulungu, où certaines personnes ont refusé de restituer des fonds mal perçus tout en maintenant leurs accusations.

Caritas appelle à l'apaisement et exhorte les enseignants à s'adresser aux autorités compétentes pour toute réclamation, rappelant que la transparence de sa gestion reste une priorité.