Congo-Kinshasa: Caritas-Développement réfute les accusations de détournement de salaires des enseignants de Luebo

18 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'ONG Caritas-Développement rejette fermement les accusations de détournement d'un mois de salaire formulé à son encontre par des enseignants des sous-provinces éducationnelles Kasaï 2 et Kasaï Central 2. Cette organisation de l'Eglise catholique est chargée par le Gouvernement de procéder à la paie des enseignants.

Ces enseignants de Luebo, visiblement mécontents, ont organisé des manifestations marquées par des barricades sur les routes, des jets de pierres et même des menaces proférées contre les agents payeurs de la Caritas.

Face à cette situation, le Père Pierre Mulumba, coordonnateur de Caritas-Développement/Luebo, a tenu à clarifier la position de son organisation. Il affirme que Caritas ne fait que distribuer les fonds mis à sa disposition par les autorités compétentes et n'est en rien responsable des retards ni des montants transmis.

« L'accusation portée contre Caritas est fausse. Nous n'avons reçu qu'un mois de salaire, celui de septembre, et c'est ce que nous avons payé. Les enseignants disent que Caritas aurait reçu deux mois et n'en aurait payé qu'un seul. C'est totalement faux. Nous ne savons pas d'où provient cette information », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette autorité déplore également les actes de violence survenus notamment à Luebo et à Bulungu, où certaines personnes ont refusé de restituer des fonds mal perçus tout en maintenant leurs accusations.

Caritas appelle à l'apaisement et exhorte les enseignants à s'adresser aux autorités compétentes pour toute réclamation, rappelant que la transparence de sa gestion reste une priorité.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.