Congo-Kinshasa: Ligue des Champions - Mazembe ouvre son stade à Lupopo

18 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Tout Puissant Mazembe a confirmé, mardi 18 novembre 2025, avoir accepté de mettre à la disposition du FC Saint-Éloi Lupopo son stade de Kamalondo pour tous les matchs à domicile du club jaune-et-bleu durant la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF (2025-2026).

Dans un communiqué exploité par Radio Okapi, le président Moïse Katumbi a expliqué avoir répondu favorablement à la demande de Lupopo afin de réaffirmer son engagement pour la promotion du football congolais. Les dirigeants des Corbeaux ont également souhaité plein succès aux Lumpas, rappelant l'importance du fair-play, de la paix, de la protection des infrastructures et de la fraternité comme valeurs essentielles du football national.

Lupopo, dernier représentant congolais

Seul club congolais encore en lice en Ligue des Champions, Lupopo débutera la phase de groupes en déplacement ce samedi 22 novembre face aux Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Son premier match à domicile est prévu le vendredi 28 novembre contre Al Hilal du Soudan, au stade TP Mazembe de Lubumbashi.

