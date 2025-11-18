Congo-Kinshasa: Le leadership transformationnel - Un levier stratégique pour changer la société

18 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le leadership est un concept présent dans la famille, les entreprises, la politique, la société civile, le domaine religieux, entre autres. Dans tous ces domaines, le besoin en leadership se fait sentir pour inspirer, mobiliser et guider les autres vers le progrès et le développement.

La RDC fait face à une crise de leadership depuis plusieurs années, avec pour conséquences : baisse de la productivité, sous-développement, crises humanitaires, corruption, détérioration des infrastructures, défaillance des services sociaux, etc.

Pour les experts, le pays a besoin de leaders dotés de qualités morales avérées, capables de transformer la société dans son ensemble.

Le professeur N'kwim Bibi-Bikan, recteur de l'Université protestante au Congo, aborde la question du leadership transformationnel dans un entretien accordé à Jody Daniel Nkashama.

