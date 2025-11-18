Sénégal: Le Maire de Dakar en mission à Paris pour renforcer la coopération en vue des JOJ Dakar 2026

Invité par la Maire de Paris, Anne Hidalgo, Abass Fall, a effectué une visite officielle dans la capitale française du 14 au 16 novembre 2025.

« Cette mission a permis aux équipes techniques de la Ville de Dakar de tenir plusieurs séances de travail avec leurs homologues de Paris, de Seine-Saint-Denis et du Grand Paris Sud. Les échanges ont porté sur les préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, un événement majeur pour lequel l'expertise française en matière d'organisation et d'aménagement urbain constitue un apport précieux », informe un post de la Ville de Dakar.

Le Maire Abass Fall a également pris part, en qualité de panéliste, à une conférence intitulée « Diasporas et territoires : nouveaux axes de la coopération internationale », tenue le samedi 15 novembre. Il y a partagé la vision de Dakar en matière de coopération décentralisée et de mobilisation des diasporas dans les dynamiques territoriales.