Sénégal: Le Maire de Dakar en mission à Paris pour renforcer la coopération en vue des JOJ Dakar 2026

18 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Invité par la Maire de Paris, Anne Hidalgo, Abass Fall, a effectué une visite officielle dans la capitale française du 14 au 16 novembre 2025.

« Cette mission a permis aux équipes techniques de la Ville de Dakar de tenir plusieurs séances de travail avec leurs homologues de Paris, de Seine-Saint-Denis et du Grand Paris Sud. Les échanges ont porté sur les préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, un événement majeur pour lequel l'expertise française en matière d'organisation et d'aménagement urbain constitue un apport précieux », informe un post de la Ville de Dakar.

Le Maire Abass Fall a également pris part, en qualité de panéliste, à une conférence intitulée « Diasporas et territoires : nouveaux axes de la coopération internationale », tenue le samedi 15 novembre. Il y a partagé la vision de Dakar en matière de coopération décentralisée et de mobilisation des diasporas dans les dynamiques territoriales.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.