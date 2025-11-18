Sénégal: Recettes fiscales - Près de 3 000 milliards F CFA mobilisés en 9 mois

18 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Salla GUEYE

Les recettes fiscales affichent une trajectoire ascendante au terme des neuf premiers mois de 2025, selon le dernier rapport d'exécution budgétaire du troisième trimestre. Avec près de 3 000 milliards de F CFA mobilisés, l'administration fiscale confirme un dynamisme notable dans la collecte des impôts.

Les impôts directs se distinguent particulièrement. En effet, selon des informations relayées par la Rts sur son site officiel, sur la période janvier-septembre, ils ont généré 1 172 milliards de F CFA, soit 81,9 % de l'objectif annuel fixé à 1 430,4 milliards, dépassant les prévisions gouvernementales. L'impôt sur les sociétés (IS) enregistre une performance exceptionnelle avec 432,9 milliards collectés, soit 100,7 % de la cible de l'année. De même, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM/IRCM) affiche la plus forte surperformance : 111,5 milliards pour un objectif de 86,6 milliards, soit 128,7 % de réalisation.

En revanche, certains impôts continuent de tirer la mobilisation vers le bas. L'impôt sur le revenu classique atteint seulement 578,1 milliards, soit 68,1 % de sa cible annuelle, tandis que la taxe sur la plus-value immobilière se situe à 57,1 % de réalisation.

Du côté des impôts indirects, la TVA et les taxes sur les biens et services contribuent à hauteur de 1 661,2 milliards, soit 67,2 % de l'objectif annuel, marquant une hausse de 5,5 % par rapport à la même période en 2024. Cette progression est portée notamment par la taxe spéciale sur le ciment et la taxe sur les contrats d'assurance.

Au total, les recettes fiscales cumulées atteignent 2 987,9 milliards de F CFA, soit 72,9 % de l'objectif annuel de 4 099,6 milliards, enregistrant une hausse de 211,1 milliards (+7,6 %) par rapport à 2024. Ce résultat reflète une mobilisation soutenue des ressources internes et constitue un signal positif pour la trajectoire budgétaire nationale.

