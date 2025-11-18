Sénégal: A Thiès, l'enseignement bilingue démarre positivement

La directrice de l'enseignement élémentaire félicite les enseignants de Thiès pour leur appropriation des outils mis à leur disposition dans le cadre de la mise en oeuvre du Modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal (Mohebs). Ndeye Haby Ndaw a annoncé aux acteurs que les questions liées à la formation et aux intrants pédagogiques seront prises en compte par le ministère.

Une mission de la Banque mondiale et du ministère de l'Éducation nationale a rencontré les inspecteurs de l'éducation de la région ce mardi.

L'objectif a consisté à échanger avec les acteurs de base sur le niveau de mise en oeuvre du Modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal (Mohebs) dans les écoles élémentaires de la région. Les inspecteurs de l'éducation et les enseignants ont saisi l'occasion pour souligner quelques difficultés, notamment la mise à disposition à temps des manuels, le suivi et l'encadrement des enseignants, l'insuffisance des supports pédagogiques et l'absence de magasins de stockage pour les documents et livres. Néanmoins, à Thiès, les acteurs de l'école ont magnifié la pertinence de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif.

Ndeye Haby Ndaw, directrice de l'enseignement élémentaire qui a conduit la délégation du ministère de l'Éducation nationale, s'est réjouie du niveau d'appropriation du modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal (Mohebs) par les enseignants. Elle a aussi salué les dispositifs et les initiatives mis en place pour un suivi rapproché et un partage d'informations entre acteurs, particulièrement la création de groupes WhatsApp et la formation continue à travers les cellules d'animation pédagogique.

La rencontre de partage a été précédée par la visite de quelques écoles élémentaires ainsi que des magasins de stockage de manuels logés dans les inspections de l'éducation et de la formation de la commune de Thiès.