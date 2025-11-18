Sénégal: Paiement des bourses - La Direction explique le décalage et fixe les nouvelles dates

La Direction des bourses du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a apporté, ce 18 novembre 2025, des clarifications sur le calendrier de paiement des allocations destinées aux étudiants, notamment ceux inscrits en master.

Selon le communiqué, le paiement des bourses s'étale habituellement d'octobre à septembre, couvrant ainsi l'ensemble de l'année universitaire. Les étudiants en master bénéficient de deux années de prise en charge, avec une possibilité de prolongation d'un an en cas de redoublement.

Pour l'année 2025-2026, la Direction informe que les étudiants ayant déjà perçu un paiement au titre de l'année 2024-2025 seront automatiquement pris en charge. Quant aux nouveaux inscrits ou aux étudiants dont les listes ont été transmises tardivement, ils recevront leur premier paiement début décembre 2025, couvrant les mois d'octobre et novembre ainsi que le trousseau. Le renouvellement de leur bourse pour l'année académique 2026-2027 est également assuré.