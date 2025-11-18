Sénégal: Sédhiou - Plus de 3000 patients pris en charge grâce au projet Continuis PV

18 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Jonas Souloubany BASSENE

Les acteurs sanitaires de la région de Sédhiou ont approuvé les résultats et les bonnes pratiques des activités du projet Continuis-PV. Cette intervention qui propose des soins aux populations dans leur localité a permis d'assurer le suivi du traitement et le diagnostic de certaines maladies.

Lancé en 2022, le projet Continuis-PV est arrivé à terme. Cette intervention a permis d'assurer des soins aux populations vulnérables, notamment les femmes, à travers une offre de services de santé de qualité dans un contexte Covid et post-Covid.

« A la suite de l'épidémie de Covid-19 nous avions constaté que les gens n'accédaient pas au soin. On s'est dit que si les gens n'ont pas de soin, les soins vont aller vers eux », a expliqué Dr Karim Diop coordonnateur du projet Continuis PV.

A l'aune des résultats qui ont été présentés, ce mardi 18 novembre, l'accès à la charge virale : le diagnostic pour la tuberculose et pour le VIH ainsi que le suivi des patients sous traitement ont été renforcés.

Dans le déroulement de cette activité, les acteurs ont adopté une approche intègre. Cela a permis d'améliorer la prise en charge du VIH, de la tuberculose et du paludisme comme prévu dans le déroulement de ce projet. Financé par expertise France, 3000 personnes ont été dépistées et celles qui sont positives ont été aussi prises en charge.

Les équipes poursuivent les activités jusqu'au mois de décembre pour consolider les résultats. Dans la mise en oeuvre de ce projet des innovations ont été opérées. Il s'agit des interventions pour dépister les hépatiques mais aussi d'inscrire dans les mutuelles et d'offrir des consultations gratuites.

A l'issue de cet atelier, le gouverneur adjoint, Ba Ousmane Danfakha a recommandé la pérennisation du dispositif de diagnostic, le renforcement du rôle des acteurs communautaires dans la sensibilisation, la prévention et le suivi des bénéficiaires. Il a souhaité que les leçons apprises soient reproduites dans les futures interventions.

