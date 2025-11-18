Afrique: Amical - Sénégal vs Kenya 8-0 : les Lions pulvérisent tous les records

La soirée a viré au récital pour les Lions du Sénégal. À Antalya, en Turquie, la sélection de Pape Thiaw a livré l'une des performances les plus écrasantes de son histoire en atomisant le Kenya sur le score spectaculaire de 8 à 0.

Une avalanche offensive qui restera dans les annales du football sénégalais. Les Lions ont rapidement pris les Harambee Stars à la gorge, en inscrivant six buts dès la première période. Sadio Mané a mené la danse avec un triplé, confirmant encore son statut de meilleur buteur de l'histoire des Lions (51 buts en 120 matchs). Nicolas Jackson, irrésistible dans ses appels, a signé un doublé, tandis qu'El Hadj Malick Diouf a ajouté sa pierre à l'édifice.

Au retour des vestiaires, le supplice des Kenyans absents de la prochaine CAN s'est poursuivi : Ibrahima Mbaye, excellent sur le côté droit pour sa première apparition remarquée, puis Chérif Ndiaye ont scellé une victoire fleuve, symbole d'une équipe en pleine confiance à quelques semaines de la CAN 2025.

Le 10-1 contre la Mauritanie en 1972

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce succès n'est pas qu'un grand score : il est historique. Le Sénégal dépasse ainsi le record établi le 9 octobre 2010 contre l'Île Maurice (7-0), jusque-là plus large victoire officielle des Lions. En première période, les six buts inscrits pulvérisent également les précédents maxima de 2001 (4-0 contre l'Érythrée) et de 2010 face aux Mauriciens.

Une précision statistique s'impose toutefois : ce 8-0 n'efface pas la plus large victoire du Sénégal, enregistrée en 1972 à Dakar lors d'un 10-1 infligé à la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la zone 2 des Jeux africains 1973 (Lagos). Toutefois, cette rencontre n'étant pas reconnue officiellement par la FIFA, c'est bien le succès d'Antalya qui devient le nouveau record officiel de l'équipe nationale A du Sénégal de même que les six buts inscrits dans une période.

Avec ce triomphe retentissant, les Lions confirment leur montée en puissance, malgré le coup d'arrêt subi face au Brésil samedi à l'Emirates Stadium (2-0). Ils aborderont leur dernier match de préparation, prévu le 13 décembre au stade Me Abdoulaye Wade contre un adversaire encore à déterminer, avec la ferme ambition de consolider leur statut de prétendant majeur au titre continental au Maroc.