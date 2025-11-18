Sénégal: Ibrahim Mbaye, plus jeune buteur de l'histoire du pays

Appelé pour la première fois avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye a connu sa première titularisation avec les Lions ce mardi 18 novembre 2025 face au Kenya. L'ailier parisien en a profité pour inscrire son premier but en sélection et s'offrir un record de précocité.

La 48e minute de ce Sénégal-Kenya restera à jamais gravée dans la mémoire d'Ibrahim Mbaye, et dans celle de l'histoire du Sénégal. L'ailier parisien a inscrit son 1er but avec les Lions, après avoir magnifiquement fini l'action à la suite d'une passe de Boulaye Dia. À 17 ans, 9 mois et 25 jours, Ibrahim Mbaye devient tout simplement le plus jeune buteur de l'histoire du Sénégal.

D'après les statistiques de Transfermarkt, il devance désormais Sidi Keïta (buteur à 18 ans, 1 mois et 7 jours en 2005), qui détenait ce record. Babacar Guèye (buteur à 18 ans, 4 mois et 1 jour) complète ce podium.

Par ailleurs, il faut noter qu'Ibrahim Mbaye a aussi délivré deux passes décisives dans cette rencontre, alors que le Sénégal mène 8-0. Le joueur a ainsi marqué des points en vue d'une sélection à la CAN 2025.