Sénégal: Prise en charge des urgences médicales - La coopération luxembourgeoise soulage l'hôpital de Ndioum !

L'hôpital régional de Ndioum, dans le département de Podor, présente aujourd'hui un nouveau visage grâce au soutien de la coopération luxembourgeoise. D'importantes rénovations ont été faites au niveau du service d'accueil des urgences, du service de réanimation ainsi qu'au bloc opératoire.

Hier, l'ambassadrice du Luxembourg au Sénégal, Laure Huberty, a conduit une délégation pour visiter les infrastructures réhabilitées et financées par LuxDev, l'agence luxembourgeoise de coopération au développement. Cette visite avait pour objectif de constater l'état d'avancement des projets et de permettre aux usagers et acteurs communautaires d'apprécier les nouveaux équipements mis à leur disposition. « C'est un sentiment de fierté qui nous anime en découvrant les différents services.

Le travail est remarquable et conforte pleinement notre engagement », a déclaré l'ambassadrice à l'issue de la visite guidée assurée par le directeur de l'hôpital. Selon Abdoulaye Sène, directeur de l'établissement, les investissements consentis offrent désormais une meilleure capacité de prise en charge des urgences médicales et chirurgicales. « Notre bloc opératoire répond maintenant aux normes. Nous sommes passés de deux à quatre salles, ce qui constitue une avancée significative. À nous maintenant de bien entretenir ces réalisations », a-t-il souligné.

Le programme de coopération, doté d'un budget global estimé à 90 millions d'euros, bénéficie également au centre de santé de Kaffrine et à l'hôpital de Kaolack. L'objectif principal est de réduire les évacuations vers des structures éloignées et d'assurer localement une prise en charge sécurisée, tant sur le plan transfusionnel que opératoire. Situé à 100 km de Richard-Toll et à 200 km de Ourossogui, l'hôpital de Ndioum polarise deux districts, cinq centres de santé secondaires et plus de soixante-dix postes de santé. Une zone vaste et très fréquentée, nécessitant des moyens conséquents.

Le directeur Sène a exprimé son souhait de voir ce partenariat se renforcer, y compris à travers des collaborations directes avec des structures de santé luxembourgeoises. Une requête notée avec intérêt par l'ambassadrice. « La santé est essentielle. Sans elle, il n'y a pas de développement. Le partenariat avec le Sénégal dure depuis plus de quarante ans. Transmettez votre requête à votre ministre de tutelle, je suis convaincue qu'elle sera examinée avec attention », a assuré Laure Huberty, sous le regard de Quentin Bourdeaux, représentant résident de LuxDev au Sénégal.