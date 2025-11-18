Afrique: Amical - Les leçons tactiques du large succès 8-0 du Sénégal face au Kenya

Pour leur deuxième match amical de cette fenêtre internationale, les Lions de la Teranga affrontaient le Kenya sur terrain neutre à Antalya (Turquie). Ce fut un match à sens unique. Les poulains de Pape Thiaw n'ont fait qu'une bouchée des Kényans dès la première période, menant sur le score sans appel de 6 buts à 0.

Une première période historique

C'est Nicolas Jackson, l'attaquant du Bayern Munich, qui a ouvert le score à la 9e minute sur un festival solitaire. Un but qui le libère un peu plus, car il n'était pas en grande réussite avec l'équipe nationale ces derniers temps.

Trois minutes plus tard, le néo-sélectionné Ibrahima Mbaye sert parfaitement El Hadji Malick Diouf, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. C'est la première passe décisive d'Ibrahima Mbaye et le premier but en sélection pour Malick Diouf.

À la 15e minute, Nicolas Jackson récidive, marquant le troisième but sénégalais (son deuxième de la soirée). 3-0 en 15 minutes, et ce n'est pas terminé.

Arrive alors le Sadio Mané time. Le numéro 10 sénégalais inscrit un triplé éclair (aux 17e, 31e et 35e minutes) pour enfoncer le clou. Une première période maîtrisée de bout en bout par le Sénégal.

Les choix tactiques de Pape Thiaw

À noter que pour ce match, le sélectionneur Pape Thiaw a procédé à plusieurs rotations et changer plusieurs fois de système. Il a opté pour un 3-4-3 en jouant avec des pistons au coup d'envoi alors que son système préferéntiel est le 4-3-3 ou 4-2-3-1 .

Défense à trois : Abdoulaye Seck, Koulibaly et le jeune Mamadou Sarr.

Couloirs (pistons) : Ilaye Camara à droite et Malick Diouf à gauche.

Milieu : Pape Gueye et Pathé Ciss pour contrôler le jeu.

Attaque : Sadio Mané, Ibrahima Mbaye et Nicolas Jackson.

Le festival continue en seconde période

Au retour des vestiaires, avec quelques changements effectués, les Lions marquent le septième but grâce à Ibrahima Mbaye. Après deux passes décisives et un penalty provoqué, le « titi parisien » ouvre son compteur en sélection d'une superbe frappe du gauche depuis l'extérieur de la surface. Une première titularisation plus que réussie pour lui.

7-0 pour le Sénégal. Le reste du match n'a été qu'une longue phase de conservation et de possession avec plusieurs substitutions. Il a fallu attendre la 80e minute de jeu pour voir le Sénégal obtenir son deuxième penalty de la rencontre, provoqué par Chérif Ndiaye, qui l'a lui-même parfaitement transformé.

Un bilan de trêve contrasté mais encourageant

Les Lions terminent cette trêve sur une victoire éclatante 8-0 face à une équipe kényane qui n'a pas du tout existé.

Bilan de la trêve :

Une défaite (2-0) face au Brésil

Une victoire (8-0) face au Kenya