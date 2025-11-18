Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Remise-reprise effective entre Tshilumbayi et Boji !

La cérémonie de remise-reprise à la tête du Bureau de l'Assemblée Nationale s'est tenue ce vendredi 14 novembre 2025 au Palais du Peuple. Le Président intérimaire, le professeur Isaac JC Tshilumbayi Musawu, a officiellement transmis les responsabilités de la présidence du Bureau à l'honorable Aimé Boji Sangara, élu et investi lors de la plénière du jeudi 13 novembre à une large majorité.

La rencontre, brève mais solennelle, s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de convivialité, d'estime réciproque et de sens républicain. Elle a été supervisée par le Secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Nguvulu, en présence des membres du Bureau sortant -- les honorables Jacques Djoli Eseng'ekeli, Clotilde Mutita Kalunga et Grâce Neema -- ainsi que de plusieurs députés nationaux, membres de cabinets, cadres et agents de l'administration parlementaire.

Dans son allocution, le professeur Isaac JC Tshilumbayi Musawu a adressé ses félicitations au nouveau Président, saluant sa brillante élection. Il l'a assuré du plein soutien de la représentation nationale pour la poursuite des chantiers institutionnels engagés durant son intérim.

L'élu de Luiza a ensuite procédé à la remise des actes officiels d'administration et présenté les dossiers prioritaires notamment, ceux relatifs à la couverture médicale, aux arriérés législatifs, au contrôle parlementaire ainsi qu'à la situation des agents et cadres de l'institution.

Pour sa part, le nouveau Président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, a exprimé sa gratitude au Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en lui. Il a également remercié son prédécesseur et les membres du Bureau pour la gestion responsable des affaires parlementaires dans un contexte marqué par diverses turbulences.

Il a inscrit son mandat dans une dynamique de rattrapage législatif, d'examen des projets en instance et de renforcement du rôle du pouvoir législatif.

Il convient de rappeler que parmi les priorités de la session parlementaire de septembre figurent :

l'examen et l'adoption du projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances rectificative 2024 ;

l'examen de la loi de finances 2026 ;

la co-organisation de la 84e session du Comité exécutif et de la 47e Conférence des Présidents des Parlements de l'Union Parlementaire Africaine (UPA) ;

le contrôle parlementaire.

La cérémonie s'est clôturée par la signature des procès-verbaux et une photo de famille des membres du Bureau.

Par ailleurs, le Premier vice-président, le professeur Isaac JC Tshilumbayi Musawu, a également assisté à la remise-reprise entre l'honorable Jacques Djoli Eseng'ekeli, rapporteur sortant, et la nouvelle rapporteure adjointe, l'honorable Clotilde Mutita Kalunga.