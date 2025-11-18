Afrique Centrale: RDC-Burundi - Félix Tshisekedi et Evariste Ndayishimiye posent les jalons d'une coopération agricole fructueuse !

Après avoir participé au 9ème Sommet de la CIRGL à Kinshasa, la veille, le Président Félix Tshisekedi a reçu son homologue burundais Evariste Ndayishimiye, ce dimanche, à la Cité de l'Union africaine.

Leur rencontre s'est déroulée en deux étapes. D'abord, une rencontre seul à seul pendant une demi-heure, puis en format élargi à leurs collaborateurs respectifs. A travers cette réunion bilatérale, les deux chefs d'Etat ont voulu coordonner leurs positions sur des questions bilatérales et régionales.

Au plan bilatéral, les deux parties ont décidé de renforcer la coopération dans le secteur agricole. En présence des deux chefs d'Etat, les membres du gouvernement ayant l'agriculture dans leurs attributions ont signé un mémorandum d'entente agricole. Il porte sur la recherche agronomique, la formation et l'échange d'experts, la lutte contre les maladies des cultures, l'agro-industrie et les projets conjoints.

Outre l'agriculture, les deux dirigeants voudraient également accélérer d'autres projets prioritaires dans le secteur transfrontalier, celui de la mobilité et celui du commerce, en donnant une impulsion politique aux actions conjointes des ministères concernés. Au niveau régional, les discussions visaient à harmoniser leurs approches dans les Grands Lacs, préparer les positions communes en vue des prochaines échéances de la CIRGL et consolider la solidarité régionale face aux défis sécuritaires.

La République Démocratique du Congo et le Burundi entretiennent d'excellentes relations de coopération et d'amitié. Ce MoU s'ajoute sur une liste de plusieurs accords déjà signés entre les deux pays. Cette rencontre a clôturé le séjour de 48 heures du Président Ndayishimiye à Kinshasa.