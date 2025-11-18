Congo-Kinshasa: RDC-UBA - Félix Tshisekedi scelle un partenariat stratégique pour le développement des infrastructures énergétiques !

Le Président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu, dimanche dernier, à la Cité de l'Union africaine, Tony Elumelu, Président du Conseil d'administration (PCA) du Groupe United Bank for Africa (UBA).

M. Elumelu a fait part au Chef de l'Etat d'un certain nombre d'annonces de ce groupe présent dans vingt pays africains dont la République Démocratique du Congo (RDC).

«La première, c'est sur le soutien qu'UBA est prête à apporter au développement des infrastructures en RDC particulièrement sur l'énergie », a déclaré M. Tony Elumelu. Le président du Groupe UBA a indiqué au Chef de l'Etat que son groupe va désormais s'installer dans toutes les provinces de la RDC. « Nous avons confiance en ce pays et nous voyons le potentiel que nous aimons dans la jeunesse et dans le peuple congolais.

C'est dans cette optique que nous allons être contributeurs de création d'emplois avec l'ouverture de nos agences», a-t-il affirmé. Par ailleurs, le PCA du Groupe UBA a annoncé la nomination d'un nouveau Directeur général de nationalité congolaise et qui va être à la tête des activités de l'UBA. En plus, 9 Congolais vont faire leur entrée au Conseil d'administration de la banque pour la gestion des activités.

En outre, en tant que créateur de la Fondation Elumelu, il a informé le Président de la République du financement de 350 entrepreneurs congolais. « Nous allons continuer à le faire pour la prospérité du pays. Nous reviendrons très bientôt pour ouvrir notre siège, mais tout se passe bien et on est très heureux de la collaboration avec le Congo», a-t-il dit.

Enfin, M. Elumelu a partagé avec le Président de la République la satisfaction du Groupe UBA pour sa collaboration avec la Banque Centrale du Congo (BCC) dans sa globalité qui contribue à augmenter les investissements internationaux en RDC. En plus de 20 pays africains, le Groupe est également présent aux Etats-Unis d'Amérique, en Angleterre et en France, ainsi qu'aux Emirats arabes unis.